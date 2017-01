Clavijo: “Estoy muy tranquilo porque tampoco tiene sentido preocuparme, no depende de mí”

“Estoy muy tranquilo porque tampoco tiene tanto sentido preocuparme, ya que no depende de mí. Mi abuela decía: si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué? A mí lo que me preocupa es levantarme cada día y dar lo mejor del Gobierno. Y a partir de ahí que cada uno sea responsable de sus declaraciones”, ha declarado el presidente del gobierno canario en el IES de Guaza al final de la visita, ( a raíz de las declaraciones de Asier Antona en las que se puede leer “apoyaremos la censura a Clavijo si el Gobierno lo preside el PP”.