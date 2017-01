Clavijo sabrá esta semana si el Parlamento confía o no en él como presidente

Habrá un antes y después del jueves día 19 para la Comunidad Autónoma Canaria, y pocos dudan ya que estamos ante el punto de inflexión que marcará el resto de la legislatura y, quien sabe, el futuro político de Fernando Clavijo. Porque ese día comparece ante el Parlamento regional como presidente del Gobierno de Canarias para explicar por qué expulsó del Ejecutivo a los consejeros de su hasta ahora socio, el PSOE. La trascendencia de la cita es directamente proporcional a la debilidad política de Clavijo y los suyos en el nuevo escenario, por cuanto no hay relevo para los socialistas y el nuevo Gobierno es minoritario en la Cámara, a tal punto que sólo puede presumir del respaldo de 21 de los 60 diputados, 18 de Coalición Canaria y tres más de la Agrupación Socialista Gomera, habida cuenta del compromiso público al respecto de su líder, Casimiro Curbelo. Lo peor para Clavijo es que el resto de fuerzas parlamentarias se dividen entre los decididamente contrarios a su gobierno y los que pueden sacar enormes réditos políticos de tanta debilidad gubernamental.

Confianza

La comparecencia presidencial del próximo jueves es, en realidad, una moción de confianza encubierta donde no habrá votación pero sí se sabrá quién apoya al Gobierno de Clavijo y quién no. Como es sabido, la razón de ser de la moción de confianza entre las prácticas parlamentarias obedece, precisamente, a situaciones como la que se enfrenta ahora el Ejecutivo de CC, por cuanto permiten a un Gobierno continuar en su puesto a pesar de no tener mayoría parlamentaria. Sin embargo, estas mociones tienen muy mala fama en la praxis política de nuestra Comunidad desde que Fernando Fernández plantease en 1988 la única registrada hasta ahora desde el advenimiento democrático y la perdiera, lo que le costó la Presidencia en beneficio de Lorenzo Olarte. Teniendo en cuenta que la posición de Clavijo es tan débil o más que la de Fernández por aquel entonces, se da por imposible que el lagunero se arriesgue a sufrir la misma suerte del palmero. Pero lo que no puede evitar es dar explicaciones de la crisis actual de Gobierno, y bastará con la reacción de los portavoces de los distintos grupos para saber si, realmente, el equipo de Clavijo puede seguir o debe dar un paso al costado ante la imposibilidad de gobernar con la Cámara en contra.

A la desesperada

Coalición Canaria está en alerta roja. Todos saben que Podemos y Nueva Canarias son férreos opositores, mientras que el Partido Popular ha dejado bien claro que pretende aprovechar la debilidad gubernamental para imponer sus condiciones a unos y otros. Así las cosas y aunque parezca increíble, entre los nacionalistas hay quien busca a la desesperada recomponer las relaciones con los socialistas. Para ello se aprovechan de las buenas relaciones existentes entre ambos partidos en islas como Lanzarote y Fuerteventura, pero tal operación (más allá de lo enrevesada que resulta pactar con quien acabas de romper) se encuentra con un muro hoy insalvable: mientras el PSOE de Tenerife y Gran Canaria apueste por un futuro Gobierno sin Coalición Canaria, la reconciliación no tendrá lugar. Mientras tanto, los nacionalistas se esmeran en aparentar tranquilidad y filtrar interesadamente un supuesto pacto secreto con el Partido Popular para que, dentro de un año y amansadas las aguas de la política estatal, los del PP ocupen varias consejerías y el Gobierno de Canarias cuente de nuevo con el respaldo parlamentario suficiente, ya que a los 21 de CC y ASG se sumarían los 12 de los populares. En tal misión andaría el secretario general de CC y ahora consejero regional, José Miguel Barragán, pero el indiscutible hombre fuerte del PP, el palmero Asier Antona, ha dejado más que claro que no, que no hay nada cerrado.

El futuro

Por supuesto, está por escribir y nadie lo conoce, pero sí se pueden escrudiñar las posibles alternativas. Hoy por hoy, las apuestas pasan por un sonado revolcón presidencial en su comparecencia del próximo jueves, pero todo dependerá del tono que emplee el portavoz del PP. En caso de que sea crítico, difícilmente el actual Gobierno podrá acabar la legislatura, por no decir que no llegaría ni al verano. En cuanto al PSOE, todo lo que no sea un ajuste de cuentas tras el despido de sus consejeros y lo que ellos mismos llaman “mentiras de Clavijo” se antoja de un masoquismo difícil de entender.

Mientras tanto, hay dos sucesos paralelos íntimamente conectados con el tema que nos ocupa. Por una parte, más temprano que tarde habrá una reunión entre el PP y el PSOE para explorar una alternativa gubernamental sin CC de por medio. Hay voluntad real para ello y la política estatal, que siempre ha frenado una alianza entre ambas fuerzas políticas en Canarias, es la más favorable que se recuerda para ese pacto, ya que los dos partidos están condenados a entenderse en Madrid por el bien del país. El otro foco de interés se encuentra en La Laguna, patria chica de Clavijo, donde CC mantiene a duras penas la Alcaldía y, también allí, las fuerzas opositoras son mayoría. A este respecto, el día 27 se celebra el juicio por la denuncia presentada en el juzgado por Javier Abreu ante lo que considera irregular relevo de sus funciones al frente del PSOE lagunero en beneficio de la también concejal Mónica Martín. Nadie discute ya que si el coalicionero José Alberto Díaz aún mantiene en su mano el bastón de mando es por la crisis interna de los socialistas en la Ciudad de los Adelantados, pero el acuerdo para que el nuevo alcalde sea Santiago Pérez (un histórico del PSOE ahora independiente adscrito a XTF-NC) cuenta con el impulso propio que solo puede otorgar el sentido común.

En definitiva, hoy arranca una semana clave para la política canaria porque el jueves se despejarán muchas de las nubes que ahora impiden otear el horizonte.

Descafeinada conferencia de presidentes autonómicos

Podría ser un bálsamo para Clavijo, pero la suerte parece haber abandonado al lagunero. Justo antes de examinarse ante un Parlamento regional hostil, la agenda impone la VI Conferencia de presidentes autonómicos, que tanto reclamó el propio Clavijo. Pero las ausencias de Cataluña y País Vasco impide que saque pecho por ello.