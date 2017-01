C’s abre una etapa de buenas relaciones con Clavijo

La portavoz regional y diputada nacional de Ciudadanos (C’s), Melisa Rodríguez, ha eludido opinar sobre si el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, debe someterse a una cuestión de confianza o si la oposición le debe presentar una moción de censura. “Nosotros no estamos en el Parlamento canario y poco podemos decir; no vamos a hacer valoraciones, porque mi formación política ha decidido que no seamos comentaristas políticos, sino parte activa de la política”, afirmó.

De esta forma zanjó este martes las sucesivas preguntas que le formularon los periodistas a su salida de una reunión, la primera en toda la legislatura tras mucha insistencia de C’s, con el jefe del Gobierno canario y con el viceconsejero de Presidencia (y aún virtual secretario general de CC, porque hace tres meses presentó su dimisión), José Miguel Barragán, que un día después sería nombrado consejero de Presidencia y Justicia.

Hasta en cuatro ocasiones fue preguntada por la situación del Gobierno regional, y otras tantas las esquivó. “A mí lo que me interesa es que el Gobierno canario trabaje por Canarias y se deje de lavar trapos sucios en los medios de comunicación, sea en minoría, sea con alguien”, respondió.

El encuentro con Clavijo se centró, según explicó la diputada nacional de C’s, en asuntos referidos a Canarias que se abordarán en las Cortes, como la reforma del Estatuto de Autonomía (“más nacionalismo, más ruptura y mas división supondrá menos Canarias”, apuntó), que incluye una reforma del sistema electoral (Ciudadanos es el partido más perjudicado por el vigente), y también la Ley del Suelo que se tramita en el Parlamento canario. Sobre esta polémica iniciativa legislativa, Rodríguez apuntó que Clavijo permitirá a C’s “presentar enmiendas”.

No se habló, según la portavoz de C’s, sobre nada de “política local”, por lo que tampoco de la moción de censura contra CC sobre la que ya hay movimientos en La Laguna, en cuyo ayuntamiento está presente Ciudadanos con dos concejales. Ese hecho abre las suspicacias sobre este repentino acercamiento de Clavijo a C’s, dado que los dirigentes regionales del partido naranja llevan muchos meses quejándose de que no quería recibirles.

De hecho, la reunión de ayer tendrá continuación, y en la próxima, sin fecha, se hablará de educación y sanidad, avanzó Rodríguez. También indicó que Clavijo no le preguntó por las revelaciones, publicadas por este diario, de Berástegui, que también es dirigente regional de C’s, sobre el hecho de que Clavijo estaba detrás de la moción de censura contra el PSOE en Granadilla.

“Lo positivo de hoy es que más allá de los colores políticos nos hemos sentado a hablar de las preocupaciones de los canarios”, resumió la portavoz de C’s. La acompañó el coordinador regional del partido, Mariano Cejas.

Ambos dejaron a los numerosos periodistas presentes con las ganas de saber qué opina del asunto que marca la actualidad política estos días en Canarias -la ruptura del Gobierno entre CC y PSOE y sus consecuencias- el sexto partido más votado en las elecciones autonómicas de 2015, con casi 54.000 votos, pese a lo cual se quedó sin escaños parlamentarios debido al sistema electoral canario, para cuya reforma la formación política tradicionalmente más reticente a grandes modificaciones ha sido precisamente CC.