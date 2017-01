Cualquier cosa no es cualquier cosa. Cuando cualquier cosa puede pasar en diecinueve ayuntamientos, cuatro cabildos y un Gobierno autonómico, entonces sí, claro que sí, tanto que sí, la gobernabilidad de Canarias está en el aire. Cierto es que cualquier cosa implica que pueden ocurrir muchas o pocas, todas o ninguna, las esperadas u otras con las que nadie contaba, aquí o allí e incluso aquí y allí. Las Islas pisan arenas movedizas porque, fíjate tú, la situación está en manos de la oposición y no del Gobierno. En pocas semanas se sabrá si el capítulo segundo del clavijismo (o del alonsismo, como alguna voz ha apuntado) desembocará en el asierismo o, en lo que constituiría una actualización de los años del diputado treinta y uno, en el curbelismo. Como ayer apuntó José Luis Perestelo, de CC, la inestabilidad alimenta la imprevisibilidad -no lo dijo así, pero más o menos-. La incertidumbre es una nefasta compañera de viaje. Esto o aquello. Lo que se está negociando o algo menos. Poco pero lo suficiente para que el tablero del ajedrez salte por los aires. Una escena política contaminada por la sombra de cualquier cosa lo llena todo de interinidad. La percepción de provisionalidad es mala cosa. Las Islas acampan en el túnel de cualquier cosa porque a corto o medio cualquiera puede sorprender con alguna jugada dentro o fuera del planeta parlamentario; y, sobre todo, porque es más que probable que cuando se abran las urnas autonómicas, allá por 2019, otro sea ya el sistema electoral, luego, otro el guión, otro el reparto, otras las centralidades. La reforma del Estatuto, ahora que PP y PSOE aprenden a creérselo y fiarse, cambiará las reglas del juego de un mapa, el de las Islas, azotado estas semanas por la certeza de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento.