Cuando el que dio diez cuchilladas es el bueno del caso

Primero fue el frío relato de las incidencias, que contaba las graves heridas sufridas por un varón apuñalado en el santacrucero barrio de San Andrés. Más tarde llegó la noticia del fallecimiento, y, con la misma, un mayor interés por parte de los medios de comunicación. Pronto fuimos sabiendo la verdad sobre un caso tan distinto que, por una vez, el que asestó las 10 cuchilladas era quien despertaba las simpatías, y no la víctima. Ayer, justo antes de iniciarse un juicio con tribunal de jurado popular, el encartado aceptó conformarse con la pena de seis años de prisión que proponía la Fiscalía, que además no planteará reparos a un posible indulto parcial. Sin duda, una historia que merece recordarse.

Fue el 2 de mayo del año pasado cuando Tomás J. C. H. no pudo más. Pasaban unos minutos de las dos y media de la tarde y acababa de discutir, una vez más, con su hermano, al que identificaremos por las iniciales J. M. C. H., que de nuevo estaba borracho. Demos un paso atrás para saber por qué se llegó al drama que hoy nos ocupa.

Más allá de la recopilación de testimonios recabados por distintos medios de comunicación entre los vecinos y allegados a esta familia, nada mejor que el escrito de conclusiones del Ministerio Público para relatar lo que sucedía en esta vivienda de la calle de La Florida. Señala la Fiscalía, que considera como probados tales hechos, que “el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, convivía con su madre, de 71 años de edad y que padece un deterioro cognitivo senil en estadio moderado grave que hace precisar la ayuda de una persona para desenvolverse en los actos cotidianos, y su hermano”.

Se explica también que Tomás presenta “un trastorno ansioso depresivo causado por la convivencia con su hermano, el cual, por su dependencia al alcohol y su carácter agresivo, provocaba continuos conflictos con el investigado [el propio Tomás] y su madre, incluso con los vecinos del lugar, no ocupándose ni de la anciana ni de la vivienda”. A ello añadan que todos subsistían gracias al trabajo de Tomás, y comprenderán que se describe un caso de malos tratos. De vuelta al 2 de mayo de 2016, minutos después de las dos y media de la tarde, justo cuando Tomás no pudo más. Relata de nuevo la Fiscalía: “Tras tener una discusión con el mismo [el hermano], que se encontraba bajo los efectos del alcohol y ofuscado por dicha actitud, [Tomás] fue a su cuarto y, cogiendo un machete de 13 centímetros de hoja de debajo de la cama de su habitación, se dirigió a la habitación del mismo [el hermano], y cuando se encontraba acostado, sin que pudiera hacer defensa alguna, le asestó, con ánimo de acabar con su vida, diez cuchilladas, de las cuales tres perforaron la cavidad toráxica y una la abdominal, dos de las cuales afectaron al hemitórax izquierdo, produciendo un hemoneutórax, y otra perforó la pleura pulmonar lesionando el diafragma y el hígado, produciendo colapso pulmonar, así como la herida del abdomen que perforó el meso intestinal”. Dicha herida causó una hemorragia tal que, a pesar de que Tomás avisó de inmediato a las emergencias, nada pudo hacerse por la vida de su hermano, que falleció minutos antes de las seis de la tarde de aquella jornada en el Hospital Universitario de Canarias, donde fue trasladado de urgencia. Como cabe deducirse, y así también lo refleja el fiscal, Tomás se entregó a la Policía en el lugar de los hechos, “reconociendo en todo momento los mismos y mostrando un claro sentimiento de arrepentimiento y culpa”.

En consonancia con tal actitud, y cuando ya se habían elegido los miembros del aludido tribunal de jurado popular que iba a decidir sobre la acusación por un delito de asesinato tipificado en el artículo 139, apartado 1, del Código Penal, Tomás aceptó la pena propuesta por la Fiscalía de seis años de prisión. El hecho de que el Ministerio Público no se oponga a un indulto parcial es suficiente como para solicitar el mismo, dadas las circunstancias que rodean a un caso tan especial. Cierto es que este acuerdo por conformidad pudo llegar antes, pero no por ello deja de ser Tomás dueño de su destino, como lo es cualquier ciudadano.

Porque a nadie se le escapa que 10 cuchilladas no son precisamente el remedio para problema alguno, pero si alguna vez las simpatías van hacia el que las asesta, ese es precisamente el caso de Tomás, vecino de San Andrés.

Una tramitación de apenas siete meses

Lejos quedan los tiempos en que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife era noticia por su enorme retraso en los juicios penales, y en las hemerotecas figuran los esfuerzos para revertir tal situación que en su día realizaron tanto el entonces presidente José Ramón Navarro, hoy al frente de la Audiencia Nacional, como su sucesor en el cargo y responsable (antes y ahora) de la Sección Segunda, Joaquín Astor Landete. Pero no es habitual que, en apenas siete meses, la Audiencia tinerfeña celebre un juicio con tribunal de jurado popular, como ayer tenía previsto la Sección Sexta. La mejora es notable n