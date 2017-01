“Cuando llegué el grupo estaba desmotivado, sin saber para dónde tirar”

Año nuevo, pero mismo objetivo: la permanencia. La UD Tacuense sigue soñando con una salvación que parece imposible, pero en la que los fríos números le dan posibilidades reales de seguir la próxima temporada en la Liga Iberdrola. La empresa no es fácil, ya que, a una jornada de que se finiquite la primera vuelta, las de Taco aún no saben lo que es ganar un partido. Próxima estación, el Sporting Club de Huelva. El conjunto tinerfeño visita a un rival que se ha reforzado mucho en el mercado invernal: la mexicana Rangel, la finesa Dannielsson y la goleadora rumana Laura Rus. Por el contrario, el club de Taco ha intentado incorporar alguna jugadora de la vecina isla, pero la empresa fue imposible. Con el nuevo año hemos querido pulsar la última hora de la UD Tacuense con su responsable técnico Fanfi Herrera, que hace unos meses relevó del cargo al entrenador del ascenso, Javi Márquez.

-Año nuevo, objetivo viejo: la permanencia en la Liga Iberdrola

“La idea sigue siendo la misma desde que arrancó el curso: poder mantener la categoría”.

–El próximo fin de semana vuelve la competición con la disputa de la penúltima jornada de la primera vuelta ante un Sporting Club de Huelva muy reforzado.

“Ya mi compañero Seven, que es el que se encarga de estudiar y visualizar al rival, me ha puesto al día en cuanto a sus nuevos refuerzos. Han fichado muy bien. Nosotros vamos a seguir trabajando con lo que tenemos, porque no hemos podido incorporar a nadie. Se ha intentado traer a una jugadora de Gran Canaria, pero su club está con el objetivo de disputar la liga de ascenso. Hay que seguir trabajando con lo que hay, así que no esperamos ningún refuerzo. Pese a ello, la ilusión y las ganas siguen siendo las mismas. Afrontamos este partido con ambición y con la idea de dar todo en el terreno de juego”.

-¿Crea ansiedad en las jugadores que a punto de cerrarse la primera vuelta aún no hayan logrado ganar un partido?

“Pienso que no. Es verdad que hay muchas ganas de lograr esa primera victoria. Sinceramente, creo que se la merecen. No hace falta esperar al día del partido para darse cuenta de las ganas e ilusión que tiene la plantilla en cada entreno, y de la manera que están trabajando. Vamos a ver si el fútbol es justo con nosotros y podemos conseguir, más temprano que tarde la primera victoria”.

-¿Cómo encontró al grupo que le dejó Javi Márquez cuando se incorporó a la disciplina de la UD Tacuense?

“La verdad es que estaban bastante desmotivadas. El grupo estaba con la moral baja, un poco sin saber para dónde tirar, y creo que ese aspecto anímico lo hemos mejorado. En las primeras semanas hice mucho hincapié en ese apartado para intentar recuperar la confianza, que crean más en ellas, que tienen cualidades para poder cumplir con el objetivo. No nos queda otra que trabajar mucho, cada día intentar mejorar, tener la humildad de prepararnos a conciencia para cada partido. Ahora el grupo está más unido. Noto un buen ambiente en el vestuario a lo largo de la semana. Ese es el camino, vamos a seguir en esa línea y espero que lleguen los buenos resultados”.

“Me encantaría que se jugara el derbi en

el Estadio”

La posibilidad de que el derbi de vuelta ante el Granadilla Egatesa, el 26 de marzo, se juegue en el Estadio Heliodoro Rodríguez López es una opción que el entrenador de la UD Tacuense Fanfi Herrera ve con buenos ojos. “Sería precioso; me encantaría jugar el derbi en el Estadio. El fútbol podría devolver, a mí y a las jugadoras, un poquito de lo que nosotros le hemos dado a este deporte. El poder jugar en el Estadio un partido tan bonito contra el Granadilla Egatesa a mí me ilusiona mucho. Sería muy bonito para todos y, sobre todo, para el fútbol femenino de Tenerife”