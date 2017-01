“Cuando me plantearon esta Consejería, lo primero que pensé es que no podía decir que no”

La ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) ha motivado su ascenso político. Después de 14 años como consejera en el Cabildo tinerfeño, la nacionalista Cristina Valido fue designada hace unas semanas por el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, para hacerse cargo del área de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda. Aunque durante años ha estado al frente de departamentos sociales, se trata de una tarea complicada, no solo por la dificultad de estas áreas tan sensibles, sino también por la inestabilidad y dificultad que conlleva un Gobierno en minoría, como es el caso.

-¿Le ha costado dar el salto del Cabildo al Gobierno regional?

“Emocionalmente siempre cuesta abandonar un sitio en el que llevas mucho tiempo, en el que ya tienes un equipo de profesionales que te da seguridad y te permite resolver muchas cosas, con compañeros de mucho tiempo y experiencias vividas. Además, el Cabildo de Tenerife es un sitio en el que es un privilegio trabajar. Los cabildos son uno de los lugares donde más se puede aprender y crecer políticamente. Todo tiene su tiempo y hay ocasiones que, aunque no entre dentro de tus planes, estos son secundarios cuando estás dentro de una organización que tiene unas demandas, unas necesidades y otros planes para ti. Siempre he sido muy disciplinada, y cuando me plantearon esta Consejería, la verdad, lo primero que pensé es que no podía decir que no”.

-¿Teme que un posible pacto con el Partido Popular, como se especula, la deje fuera de la Consejería?

“No. Vengo dispuesta a cualquier cosa. Soy conocedora de la política y de cómo se gestionan estas cosas, y estoy preparada para lo que sea. Trabajo cada día sin pensar en ello. No puedo trabajar en un área como esta, con todos los asuntos que tengo que resolver, pensando en plazos o en circunstancias que hagan que en el futuro pueda no estar. Pero soy consciente de que estos puestos son temporales, que a veces duran más y, a veces, menos”.

-¿Pero el compromiso de Clavijo era para el mandato o para menos tiempo?

“El presidente Clavijo no me tiene que prometer nada. A mí me plantea: en esta situación necesitamos una persona como tú, al frente de un área complicada, que nos ayude a resolver los problemas que tiene la gente que está en peor situación. Ya veremos qué depara el futuro. Seguridades aquí no tiene nadie”.

-¿Cree que un Gobierno en minoría puede aguantar lo que queda de mandato ?

“Dependerá del Parlamento, de las capacidades que tengamos de entendernos en los temas importantes, de que el trabajo que se haga sea el que los ciudadanos necesitan y de que el Parlamento entienda que no es momento de más inestabilidad, incertidumbre, ni de cambios. Esta es una legislatura muy avanzada y hay cuestiones en las que toca arrimar el hombro y trabajar todos juntos. Para eso tendremos que hablar mucho”.

-¿Ve posible una moción de censura?

“No estoy en esas especulaciones. Desde que tomé posesión no he hecho otra cosa que preocuparme de conocer la Consejería. Escuchar mucho para que, en cuanto pueda y tenga el equipo completo, podamos diseñar los objetivos y el plan de trabajo con el que vamos a empezar a correr. Somos conscientes de que hay asuntos que no pueden esperar más y que hay que trabajar con celeridad. A eso me he dedicado. No he profundizado en especulaciones. Cada uno tiene su papel y es responsable de lo que dice y lo que hace. Entiendo que todos son responsables y sabemos cómo afecta a la estabilidad, a la economía y a las personas una moción de censura”.

-El reparto de fondos del Fdcan fue una de las cuestiones que provocó la ruptura del Gobierno. ¿Está de acuerdo en que no se dé fondos para políticas sociales ?

“El Fdcan está pactado con los cabildos, con el Gobierno y con los los municipios. Son fondos extraordinarios, con objetivos claros, y lo que es la atención social, que no está ahí, no significa que no tenga recursos. Es el área que más ha crecido, casi el 10%, con 56 millones. Con una apuesta importante para avanzar en la mejora de dependencia y prestaciones. En los próximos tiempos habrá créditos extraordinarios para empezar a diseñar un segundo plan de infraestructuras sociosanitarias. Da igual el origen si el Gobierno pone, busca y ejecuta las necesidades que tenemos planteadas. Este plan creo que debe contar con un acuerdo de cifras y más estabilidad que el Fdcan”.

-¿Cómo califica la gestión de su antecesora, la socialista Patricia Hernández?

“No voy a calificar la gestión de mi antecesora, ni me voy a poner a buscar errores. No voy a escarbar para ver qué se hizo mal. Mi objetivo es entrar a conocer la Consejería y ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorar las líneas de acción. Lo que está bien hay que reforzarlo y aplaudirlo. Y lo que haya que revisar, hacerlo para buscar vías de mejora”.

-¿Sabe ya lo que hay que sustituir?

“Estamos en eso. Necesito la incorporación del resto del equipo, que espero que sea la próxima semana, para hacer un trabajo en mayor profundidad y, en un plazo máximo de dos meses, tener un diagnóstico claro de cuáles son los asuntos que primero hay que atender y establecer prioridades y objetivos para los próximos años”.

-La aplicación de la ley de dependencia, aunque ha mejorado, sigue siendo uno de los retos. ¿Va a seguir la misma línea que hasta ahora?

“Esta semana hemos firmado un plan de choque, que ya estaba diseñado, para contar con más trabajadores y agilizar las valoraciones. Espero que podamos ir bastante más rápido. También hay un incremento presupuestario que nos permitirá dar más prestaciones. Tenemos un problema de tecnología, de agilizar los procedimientos, por lo que hay que mejorar la parte más informática. En principio nada nos hace pensar que los datos no sigan mejorando, y de manera muy rápida este año”.

-En el Cabildo era una de las personas que reclamaba el segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Por lo que ha dicho, entonces ¿se va a hacer?

“Es un asunto que, en su día, dije que daba igual de dónde vinieran los fondos siempre que llegaran. Estoy a la espera de mantener mi primera reunión con mis homólogas de los cabildos para ver las demandas de cada isla y diseñar el plan de forma conjunta. Después, sentarme con el presidente y buscar los fondos para que, en todas las islas, a la mayor brevedad, se pueda empezar a invertir en nuevas infraestructuras. Con toda la velocidad, poner en marcha un plan que pueda ofrecer más plazas a las personas con más dependencia que están en lista de espera”.

-¿Seguirá adelante con la ley de servicios sociales ?

“Ese documento llegó al Parlamento con un amplio consenso de todos los sectores. Ahora lo que tenemos es que rescatar las alegaciones presentadas, y empezar, de nuevo, el proceso de consenso, de reuniones, para tratar de mejorar el documento y alcanzar el apoyo de los sectores implicados para que, con rapidez, pueda ser aprobado. Necesitamos urgentemente una ley que responda a la sociedad actual y a sus problemas, recordando que la que tenemos tiene 30 años y no tiene nada que ver con las situaciones que vivimos hoy”.

-¿Son los planes de empleo pan para hoy y hambre para mañana, tal y como están enfocados ahora mismo?

“Habrá que revisar todos los planes para empleo. Algunos están dando magníficos resultados y, dentro de poco, conoceremos la valoración estatal, pero todo me hace pensar que será bastante buena. Hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero hay que revisar lo que no está dando resultados para cambiarlo. Espero que cado uno de los directores generales de la Consejería puedan profundizar en sus áreas y tomar decisiones con las cuestiones que no están dando respuesta”.