El defensa Gabi Ramos vivió la cara agridulce del fútbol

El partido del pasado domingo no fue un partido cualquiera para el defensa del CD Mensajero Gabi Ramos, que fue protagonista directo en dos de los cinco goles que hubo en el partido ante el Amorebieta.

El defensa almeriense puso en la primera parte el 2-0 para su equipo, pero en los minutos finales anotó en propia puerta el segundo tanto de la SD Amorebieta (3-2), poniendo la incertidumbre en el marcador en unos eternos cuatro minutos de prolongación, hasta que el colegiado decretó el final del encuentro.

“Fue una gran alegría marcar el segundo gol para el equipo, porque aumentaba las distancias antes del descanso. Luego en cuanto al gol en propia puerta, son cosas del fútbol, pero tampoco le doy mayor importancia. Lo único que se pusieron 3-2 y pasamos momentos de incertidumbre en los minutos finales, pero lo importante es que los tres puntos se quedaron en La Palma”, afirma Gabi Ramos.

El CD Mensajero, fuera de los puestos de descenso y de promoción, sigue sumando puntos en el Silvestre Carrillo y lejos de la isla se muestra muy sólido. Lo que lo tiene cerca del peligro, son los numerosos empates que ha cosechado en lo que va de liga. Pese a ello, si sigue en esta dinámica, el objetivo de la permanencia será un hecho al final del curso.

“Nuestro objetivo es mantener la categoría. Esperemos que no pasemos tantos apuros como lo que dice ahora la clasificación, que estamos muy cerca del peligro. El equipo fuera de casa está compitiendo bien, araña puntos y hace buenos partidos. En casa nos cuesta, porque el rival se encierra, busca las contras, ultiliza mucho el juego aéreo, además del balón largo desde la zona defensiva, lo que nos crea problemas. De todos modos, en nuestro campo hacemos buenos partidos y ojalá que sumemos de tres en tres”, deseó el defensa nacido en Almería.

Espera el Gernika

El próximo fin de semana, el cuadro palmero visita a un aspirante a jugar el play off de ascenso. Gabi Ramos valoró lo que puede suceder en este choque de su equipo en tierras vascas.

“No tememos a nadie. Hemos hecho buenos partidos ante rivales que están por la zona alta. Vamos con la intención de traernos los tres puntos, aunque sabemos que es un partido muy difícil. Están en un buen momento, pero nosotros iremos a competir de tu a tu”.

No es la primera vez que Gabi Ramos trabaja a las órdenes de Jaime Molina, ya que ambos coincidieron en el Marbella FC, donde lograron el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español.

“Con Jaime tuve la suerte de trabajar. Fue una alegría cuando me enteré que de nuevo entrenaría con él en el CD Mensajero. Es un magnífico entrenador, con el que estamos haciendo una buena temporada, aunque hayamos tenido una racha negativa En la clasificación está todo muy apretado, pero con un poco más de regularidad podríamos estar más arriba. Con el míster estoy muy contento, y creo que el resto de compañeros también”.

El lateral derecho del CD Mensajero llegó nuevo esta temporada y se mostró muy satisfecho en su estancia en la Isla Bonita, tanto en el plano personal como el profesional.

“Estoy muy contento en La Palma. La adaptación fue rápida desde el primer momento que llegué. Me han apoyado, me siento querido por la afición, por los compañeros y por el club. La verdad es que es un sitio muy agradable para vivir, me encanta el clima, la gente, la gastronomía…es un sitio perfecto”.