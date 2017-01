Desaparecen cinco menores tutelados que dormían en un parque

La ONG Save the Children ha informado este martes de la desaparición de varios menores extranjeros no acompañados tutelados por la Comunidad de Madrid, que en varios ocasiones han dormido en un parque del madrileño distrito de Hortaleza. Se trata de cinco adolescentes de origen marroquí que residían en varios centros de menores de la Comunidad.

El pasado mes de noviembre la Fundación Raíces y Save the Children denunciaron públicamente la situación de estos niños “que se niegan a ir a los centros de acogida porque el sistema no les protege, les discrimina y no les proporciona los cuidados que debería”. “Algunos de estos menores relataron a ambas organizaciones que en los centros de protección se ven sometidos como castigo a condiciones de aislamiento, insultos y agresiones”, añadieron.

Como solución, a principios del pasado mes de diciembre, la Comunidad de Madrid derivó a este grupo de menores a un piso tutelado dirigido por la Asociación Mundo Justo en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid. “Ante las presiones que recibió la Comunidad de Madrid, entre otros por parte del Ayuntamiento del municipio el cual se opuso a que estos menores se instalaran en este piso, hicieron que el 16 de diciembre se volviese a derivar nuevamente a estos niños al centro de acogida de Hortaleza”, han señalado las asociaciones.

Tras ello, los menores volvieron a escaparse del centro y se instalaron de nuevo en un parque cercano, pero desde el pasado 29 de diciembre no se les vio a ver en el lugar. Y es que se habían trasladado a Ávila, donde los trabajadores de un centro de menores les vieron el día 30 junto a otro joven, un mayor de edad.

Fuentes que llevan el caso han explicado a Europa Press que los menores fueron interceptados por la Guardia Civil en Ávila, cuyos agentes les trasladaron a un centro de menores de la ciudad. Una vez que comprobaron que procedían de un centro madrileño, la Guardia Civil se puso en contacto con sus compañeros de Madrid.

Cuanto los agentes de la Benemérita se personaron para recogerles, los menores se habían vuelto a escapar, por lo que se les sigue buscando, según ha explicado a Europa Press una portavoz de la Consejería de Servicios Sociales.

“PREOCUPACIÓN” DE SAVE DE CHILDREN

Ahora, Save the Children ha mostrado su “preocupación” por su situación y se ha dirigido a la Comunidad de Madrid para exigir que retome el modelo de intervención del piso de acogida de Rivas, “ya que durante el tiempo que los menores estuvieron allí su evolución fue muy favorable”.

“El hecho de que se les haya devuelto a su situación anterior supone un paso atrás en la protección de sus derechos. En este proceso de decisión no se ha considerado que lo que debe primar es el interés superior de estos niños”, ha concluido Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.