“Hay un disparate de carteles en los edificios del triángulo histórico de La Laguna”

Miguel Ángel Fernández Matrán fue reelegido, en julio de 2016, presidente del Cicop España (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio), con sede en Tenerife, y director general de la Fundación Cicop. Como experto en el ámbito patrimonial, considera un “disparate” lo que se está permitiendo hacer a las distintas empresas que están en el triángulo histórico de La Laguna, en cuanto a la cartelería en los edificios, para lo que pide que “haya sanciones”.

-Los vecinos del casco se quejan del uso indiscriminado de la cartelería en los edificios históricos, ¿comparte esta preocupación?

“Uno de los temas que más me preocupa ahora mismo en la estructura de la ciudad es lo que yo siempre he llamado la percepción visual, que, en definitiva, es lo que buscan los que viven en ella y los visitantes. Y desde que funciona el PEP es una de las cosas que no funciona. Hablamos de un disparate de carteles, y me refiero a los edificios que forman parte del triángulo histórico, y que además están catalogados. Cuando uno tiene que anunciarse hay una normativa, pero empieza a ser alarmante que no haya ninguna solución y que la gente actúe de manera indiscriminada, sin tener ningún tipo de reparo en pegar un cartelón, poner una vaca en la puerta, una bicicleta… Hemos llegado a un extremo de absoluto libertinaje. Eso, desde una perspectiva de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, da muestra de que la gestión tiene fallos importantes y es porque no hay conexión entre las distintas concejalías. Cada vez que ha habido elecciones le hemos dicho a todos los candidatos que el sistema de la ciudad es antiguo y que no es el que le corresponde a una ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

-Ahora parece que desde la Concejalía se está trabajando en la modificación de esta ordenanza de ocupación de la vía pública…

“Pues a ver si se preocupan ellos, porque la única respuesta que ha habido en esto es que han enviado una carta a los comerciantes. Esto no puede ser, tiene que haber sanciones y gordas. Un edificio que esté catalogado tiene que tener un permiso que se adapte a unas condiciones del Ayuntamiento. Es vergonzoso lo que hay en la calle y es muy alarmante”.

-¿Qué le parece la gestión política de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad?

“Parece que la ciudad se la rifa el grupo que gobierne y esta ciudad es Patrimonio de la Humanidad y no es de nadie y mucho menos del que gobierne, pero muchísimo menos. Todos tienen la responsabilidad de estar gobernando la ciudad consensuadamente para mantener las líneas, gobierne uno u otro. Todavía se tienen que creer que esto no es suyo, y por eso se busca mucho el protagonismo del patrimonio mundial a quien le toque gobernar y el protagonismo no es de ellos, sino de la gente”.

-Por otra parte, ¿cree que se potencia lo suficiente el vínculo de la ciudad con la Universidad?

“La ciudad es Patrimonio de la Humanidad, pero antes, y por encima de eso, está su relación con la Universidad, que es histórica. Precisamente, este año se cumplen los 225 años de creación de la Universidad de La Laguna (ULL), y es un momento importante para reflexionar sobre el vínculo de la ciudad histórica con su universidad. Para mí es una de las cuestiones principales a incluir en la percepción visual de la ciudad, porque entras por Cruz de Piedra y te encuentras un campus destruido y eso forma parte de la imagen, porque no se puede sintetizar el patrimonio de esta ciudad con cuatro monumentos, tiene más connotaciones, como la percepción visual y su paisaje. Y entre todos hay que trabajar para que no se pierda, pero no hay voluntad”.

-Hablando de la Universidad, El Ayuntamiento quiere que el Centro de Interpretación de la Ciudad esté en el Palacio de Nava y la ULL quiere ubicar ahí el Rectorado. ¿Cuál cree que es la mejor opción?

“El Rectorado tendría que estar en un sitio de valor significativo, para una universidad que tiene 225 años, obviamente el actual edificio donde está no es el idóneo. En mi opinión debería estar en el campus central, que cuenta con el edificio de la Universidad de San Fernando, que es donde históricamente ha estado. Lo que hay que hacer es rehabilitar ese edificio para ese uso, y eso conllevaría también la vuelta a la vida del campus central”.

-Entonces, ¿el Centro de Interpretación de la Ciudad debería estar en el Palacio de Nava?

“El centro en estos momentos, con la distribución a nivel de gestión que se tiene, no me lo creo. Para tener el centro hay que tener la ciudad preparada para ser interpretada. Para mí, la recuperación de los espacios, y su integración con los elementos, está por delante de la de los edificios. Además, se supone que tiene que ser un centro donde van a estar consorciadas las distintas áreas. Una reivindicación antigua mía es que en el triángulo histórico tiene que funcionar con un director de orquesta que los coordine a todos”.

-¿Y qué le parece que las ruinas de San Agustín se vayan a abrir por fin?, ¿qué se debe hacer ahí?, ¿recuperar el proyecto que ganó hace años?

“Para mí, lo fundamental de las ruinas de San Agustín es que no se caigan. Siempre he dicho que es rigurosamente imprescindible que las ruinas se consoliden, mientras que se decide qué va a haber allí. Propuse que había que monitorizar el monumento, es decir, poner una serie de testigos dentro para saber si hay vibraciones, si se sigue moviendo… porque a la hora de consolidar vas a actuar de una forma determinada para no tener sustos cuando vayas a intervenir. Esa fue nuestra propuesta, que me gusta recordarla, porque lo que se va a hacer es consolidar las ruinas, pero sin tener esa información que creo que es muy importante. Y es necesario que las ruinas se conozcan, porque ¿quién las conoce? Los que tengan 60 años; los jóvenes no tienen ni idea. Pues para eso también es interesante que las abran. Y cuando lo hagan soy partidario de que las ruinas formen parte del paisaje urbano, vas a Grecia o Italia y mira que bien venden sus ruinas, ¿es necesario hacer algo dentro?”.

-¿Considera entonces que no es necesario construir nada después dentro?

“No entiendo porque no podemos disponer de nuestras ruinas para conectar nuestra memoria histórica. ¿Cuál es la urgencia en hacer nada allí? Hay otras prioridades, como los lavaderos, que llevan años encerrados y que no conoce nadie. ¿Por qué no empezamos por las cosas sencillas? La Laguna tiene unas posibilidades increíbles”.

-¿La sede de la Fundación Cicop estará finalmente en la Casa Estévanez? ¿En qué punto está?

“Está en veremos. Nosotros aprobamos el patronato de la fundación en 2010 en Granada y un Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales con una sede en Granada y otra en La Laguna. En Granada inmediatamente se puso a disposición de ese instituto un edificio y en La Laguna empezamos a negociar dónde podría ubicarse. El primer pensamiento fue en la Casa Anchieta, que se acababa de rehabilitar, y no era mala idea pero estaba el proyecto del futuro museo de Anchieta y se abandona la idea, y se piensa en otra ubicación, como la Casa Borges-Estévanez, donde el Cabildo tiene una idea de un centro de reflexión para la Isla y estamos en ello. Hay posibilidades, pero todavía no se han materializado. Para nosotros lo más importante es que se ha llegado a un punto en el que hay que darle viabilidad al instituto porque lo que sí exigimos en el patronato de la fundación es que la sede central de ese instituto estuviera en Canarias, y todavía nada. Estoy convencido de que en los próximos meses este tema se va a desbloquear, lo importante es que hay buena disposición institucional. Porque no se trata de en dónde, sino de que es un proyecto que aglutina a expertos de medio mundo que da un prestigio a la ciudad”.

-¿Y la idea del antiguo convento Santo Domingo se ha desechado?

“No, lo que ocurre es que es una opción a largo plazo, porque la Casa Estévanez está ya totalmente rehabilitada. Pero no es descartable para otras opciones”.