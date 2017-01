Don Ciruelo ‘enviudó’ de Doña Croqueta y este año sale por nueva pareja

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife merece la declaración de Patrimonio de la Humanidad, entre otras cosas, por su larga historia, por su riqueza y por sus singularidades. Gran parte de culpa de su éxito la tienen los personajes del Carnaval tinerfeño, que, junto con las comparsas, rondallas, reinas, damas de honor, diseñadores, murgas y la participación del pueblo con sus originales y coloristas disfraces, motivan que esta gran fiesta popular se convierta en un reclamo para visitantes nacionales y extranjeros. Hoy iniciamos el repaso a la galería de los entrañables personajes del Carnaval chicharrero con Vicente García González, quien cada año da vida al carismático Don Ciruelo. Con casi 30 años viviendo este gran acontecimiento, Vicente García recuerda que “el personaje de Don Ciruelo, de boina y pantalón negro, con faja roja, fue idea de Antonio Mosegue”, otro de los personajes, que representa al ya desaparecido comandante Fidel Castro.

“Mosegue entendió que era bueno que yo me convirtiera en Don Ciruelo para hacer pareja con Doña Croqueta. Anteriormente yo hacia de presentador”. Así, y durante 28 años, la pareja de Don Ciruelo y Doña Croqueta formó un binomio perfecto y querido por miles de personas. Sin embargo, hace cuatro años, Don Ciruelo quedó viudo al enfermar su inseparable compañera del Carnaval. Ni que decir tiene que tan importante ausencia carnavalera motivó en Vicente García una tristeza profunda, pues, no en vano, fuera de los personajes del Carnaval, es su cuñado, Juan. Muchas han sido las vivencias que compartieron Don Ciruelo y Doña Croqueta en las noches y días del Carnaval tinerfeño. La presencia de ambos personajes en los distintos escenarios de la capital chicharrera derrochó su sentido del humor, sus chistes y su desparpajo entre un público volcado y entregado. Sin embargo, Vicente García echa de menos que el año pasado no contaran con él y sus compañeros en la Gala del Carnaval: “Todavía no comprendo por qué no contaron con nosotros”. La nostalgia invade por momentos a Vicente al recordar “las ausencias de aquellos amigos tristemente desaparecidos, como Charlot, Miss Peggy y Vidita. También, aunque gracias a Dios aún vive, a Chiquito de la Calzada, el cual está malito”. Sobre sus compañeros carnavaleros destaca que “todos son grandes personas y amigos”. Resalta que “el Carnaval nuestro es la calle, con el pueblo de Tenerife”. Vicente García concluye afirmando que hacer de Don Ciruelo en el Carnaval “ha sido una gran experiencia y un enriquecimiento a nivel personal”.