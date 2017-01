Un edil de Sí se puede en Tacoronte se ‘pasa’ a CC para salvar a Dávila de la censura

Entre los posibles escenarios para un cambio de gobierno en Tacoronte, si hay uno que no estaba contemplado y ni siquiera imaginado era el que finalmente se produjo ayer para sorpresa de muchos: que un concejal de Sí se puede, en este caso Honorio Marichal, entrara a formar parte del grupo de gobierno presidido por el alcalde Álvaro Dávila (CC).

El lunes, el alcalde firmó los decretos mediante los cuales Marichal accede a la sexta tenencia de alcaldía y a la Concejalía de Innovación, ambos sin asignación económica, y ayer asistió a la primera Junta de Gobierno.

La decisión de Marichal, adelantada ayer en el programa Tenerife en la Onda, de la emisora Onda Cero, de abandonar la estrategia de un frente de izquierdas, elimina la posibilidad de presentar una moción de censura a Dávila por parte de la oposición.

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Medina, ya había enviado a los portavoces del Partido Popular (PP), Sí se puede, Nueva Canarias (NC) y Por Tacoronte el documento con las líneas estratégicas para empezar a hablar de un Ejecutivo alternativo, aunque sin proyectos específicos.

Marichal aclaró a DIARIO DE AVISOS que su intención no es irse del partido, pero la Coordinadora Insular de Sí se puede ya ha incoado un expediente de expulsión por faltas muy graves y ha convocado a la Comisión de Garantías. El concejal confesó que lo que pretendía “era tender un guante y buscar una salida que convenga a los vecinos, porque el municipio lleva seis años paralizado”. Culpó a Carlos Medina de ser el causante de la situación y de haber propiciado en el anterior mandato la fallida moción de censura contra Dávila, “como consecuencia de gobernar a puño de hierro las concejalías de sus compañeros”.

Acusó al socialista de “faltar a su palabra” desde la primera reunión bilateral que mantuvo con Sí se puede y en la que él estuvo presente. “Dudo mucho de su capacidad para gestionar un Gobierno conformado por cuatro partidos políticos”, dijo, y por eso sostuvo que el frente de izquierdas “está muerto antes de nacer”.

También cuestionó a Rodolfo León (Por Tacoronte), que apoya la moción de censura contra CC pese a las diferencias que tiene con Medina. “¿Me van a vender la moto de que después de lo que sucedió entre ellos quieren formar parte de un mismo gobierno? Ante la primera discrepancia este pacto salta por los aires”, declaró.

A juicio de Marichal, “el pacto natural” de gobierno es entre CC, Sí se puede y los dos concejales de Nueva Canarias, “donde no hay tantas fricciones internas”. Por eso, él ha decidido dar el paso, “para que sus compañeros intenten abrir los ojos”, aseguró. “Estoy plenamente convencido de que hice lo correcto. No me quise ver llevado a la situación de levantar la mano en contra de mis propios compañeros. Preferí generar un debate interno, porque acato las decisiones asamblearias. Si me dicen renuncia a eso, lo hago”, aunque subrayó que no dejará su acta de concejal.

El edil manifestó que había estado al margen “de todas las conversaciones y reuniones que mantuvieron Violeta Moreno y Ángel Méndez”, a quienes dijo “querer con locura”.