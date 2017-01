Educación busca suelo en el Sur para sustituir el colegio de Guargacho

La denuncia realizada a través de DIARIO DE AVISOS por Amadeo Barba, presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro de Educación Especial Adeje, en Guargacho, sobre las malas condiciones del colegio al que acuden cada día 30 niños con discapacidad de la zona sur, parece no haber caído en saco roto.

La directora general de Infraestructura Educativa, Ana Dorta, confirmó ayer a este periódico que ya se trabaja en la búsqueda de un emplazamiento en la comarca para construir un nuevo centro. “Estamos emprendiendo todas las acciones posibles para disponer del suelo necesario que permita albergar un centro de estas características”, señaló, aunque admitió que ese objetivo llevará unos plazos, fundamentalmente porque dependerá de la voluntad de los ayuntamientos y de la catalogación del suelo, que debe ser de uso educativo.

Se da la circunstancia de que la Consejería de Educación dispone ya del proyecto básico para la nueva instalación (documento que define la estructura general de la edificación), pero aún no se ha elegido el lugar en el que se levantará dicha construcción. “Queremos hacer el centro de Educación Especial y nuestra intención es contratar el proyecto de ejecución”, afirmó Dorta, que, no obstante, reconoció que no hay contemplada una partida en el nuevo presupuesto para tal fin, aunque se comprometió a dar “la máxima prioridad a cualquier cantidad económica extraordinaria que entre en la Consejería a lo largo del presente año”. Respecto a las preferencias del Gobierno de Canarias para ubicar el colegio, estas pasan por los municipios de San Miguel de Abona (su actual emplazamiento) y de Arona, ya que al ser un centro comarcal, abierto para los niños de hasta nueve municipios, desde Fasnia a Santiago del Teide, se entiende que ambas localidades, al estar en una zona intermedia de toda la franja sur, facilitaría el desplazamiento de padres, madres y alumnos.

La directora general de Infraestructura Educativa, que visitó el colegio el pasado mes de noviembre, admite que las actuales dependencias “no reúnen las condiciones más favorables para albegar a alumnos con necesidades especiales; fundamentalmente hay un importante problema de espacio, que es muy estrecho”. Sin embargo, defendió “la profesionalidad de los educadores” (aseveración que también comparten los padres) y el equipamiento del centro”.

Se da la circunstancia de que el nuevo colegio estaba previsto que se construyera en un solar ubicado en Parque La Reina (Arona), pero una resolución firmada en abril de 2011 por el entonces director de Obras e Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, Demetrio Suárez (PSOE), cambió la finalidad de esos terrenos y los destinó a albergar el nuevo IES de Guaza, más conocido como el instituto de los barracones.

Adeje no renovó el convenio y se tuvo que buscar una salida “provisional”

Ana Dorta revisó ayer el expediente del colegio de Educación Especial Adeje, que debe su nombre a que abrió sus puertas en dicho municipio, si bien al final del primer año, en 2008, el Ayuntamiento no renovó el convenio y se tuvo que buscar una ubicación “provisional”.