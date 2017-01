El debate desnatado

Con La democracia sentimental como excusa, Manuel Arias Maldonado argumenta que hay quienes se sienten más felices cuando tienen en el Gobierno a un partido que no es el suyo. A su juicio, quienes así piensan acampan en la lógica de regocijarse en los pecados ajenos, resultándoles muy confortable esa posición de indignados espectadores. Así se explica que en las filas socialistas, aquí, en las Islas, muchos oficiales o suboficiales prefieran que sean otros (Coalición y PP) los que maniobren, articulen, definan, jueguen y ganen. Los socialistas, ahogados en un cóctel de desgobierno e inmadurez, solo suspiran, lamentan y pierden. No es opción de gobierno un partido que no se cree opción de gobierno.

El presidente del PP hizo un movimiento tan inteligente (abrirse a la negociación con los socialistas) que solo otro aún más inteligente del PSOE lo pudo desbaratar (abrir la negociación). No lo hicieron. En la víspera de un debate parlamentario desnatado, la desgana de algunos socialistas interesados en dormir la partida (¿causas inconfesables?) está consagrando a Asier Antona, haciéndole la vida más fácil al presidente y enterrando al PSOE. El presidente del PP ha hecho un trabajo limpio, de libro. Nadie podrá reprocharle que no haya intentado una mayoría alternativa, ya puede culpar al PSOE de impedirlo, desbarata momentáneamente a Clavijo la amenaza y, con los socialistas como colaboradores necesarios, el PP se sentará en el Consejo en primavera. Apunta Maldonado que la indignación es más fácil de gestionar que la reflexión, la autocrítica o la comprensión de lo que pasa alrededor. Los socialistas canarios están a un paso de volver al altillo del armario, al cuarto trastero, al desguace, a la posición de tristes observadores de una realidad gestionada por CC y PP.