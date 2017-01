El PSOE, dispuesto a liderar un gobierno que aglutine a la oposición en Tacoronte

La ruptura del pacto de gobierno regional entre CC y PSOE ha disparado los rumores de mociones de censura en aquellos ayuntamientos donde uno u otro partido gobiernan en minoría. Uno de ellos, que está en las apuestas desde que comenzó el mandato, es Tacoronte, donde el nacionalista Álvaro Dávila gobierna en minoría con solo seis concejales contra los quince de la oposición conformada por el PSOE (5), PP (4), Sí se puede (3), Nueva Canarias (2) y Por Tacoronte (1).

Todos ellos consideran que es necesario una alternativa al actual Ejecutivo local que en estos casi dos años, “ha sido prácticamente ineficaz” a la hora de buscar el consenso, y ofrezca estabilidad al municipio. Y el PSOE, como principal fuerza de la oposición en el Ayuntamiento está dispuesto a liderar ese cambio, asegura su portavoz, Carlos Medina.

El edil socialista dice que en lo que va de mandato el PSOE ha hablado a diferente nivel con otros grupos y en estos días “hay alguna conversación” que prefiere no desvelar hasta no concretar un documento programático. “Hay que esperar y ver cómo se va definiendo”, declara a este periódico.

Medina aboga porque ese documento “aglutine la mayor cantidad de apoyos posible” y no tiene inconvenientes en aparcar las diferencias políticas y personales-en relación a su excompañero de filas Rodolfo León, quien ahora lidera Por Tacoronte, para llegar a acuerdos que beneficien a los vecinos. Este es su único requisito: un compromiso con la ciudadanía.

No obstante, la portavoz del PP, Teresa Barroso, aclara que hasta el momento no ha habido ningún contacto con su grupo seguirá apoyando lo que sea bueno para Tacoronte y fiscalizando la labor del grupo de gobierno como ha hecho desde que comenzó el mandato.

Sus homólogos de NC y Por Tacoronte, José Daniel Díaz y Rodolfo León, respectivamente, valoran sentarse con otras fuerzas políticas para darle una estabilidad al municipio, tal y como lo propusieron en junio del año pasado. “CC no ha tenido guiños a la oposición para intentar acercarse, al contrario, la actitud ha sido de ataque permanente”, apunta Díaz. “Si Carlos Medina tiene la capacidad para hacerlo no lo sé, hasta dudas hay a veces, pero tiene que ser otra coalición la que lidere Tacoronte”, añade León, quien matiza que valorará el apoyo a un nuevo gobierno en el que Por Tacoronte no esté integrado.

Por otra parte, fuentes de Sí se puede apuestan por una alternativa liderada por el PSOE y por lo tanto, se abstendría “si está el PP por medio”, aclaran.

Lo único cierto hasta el momento es la intención de la oposición de buscar opciones para cambiar el gobierno de CC. Pasadas las fiestas la agrupación local del PSOE convocará una asamblea para informar a los afiliados de la situación y establecer nuevas líneas de trabajo a futuro que pasará o no por desbancar a Álvaro Dávila del sillón de la Alcaldía.