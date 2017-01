Los playoffs de la NFL ya están aquí y llegan con una ola de frío que está golpeando a Estados Unidos en las zonas donde se jugarán muchos de los partidos por el título de la Superbowl. Sin embargo no pareció importarle este factor a los jugadores de los New York Giants, que iniciaron el calentamiento sin camiseta con una temperatura de 10ºC bajo cero. ¡No hay frío, no hay dolor, a por la victoria!