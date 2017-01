En estado crítico un futbolista del Hull City tras un fuerte cabezazo

El jugador Ryan Mason, de 25 años, se debate entre la vida y la muerte tras un cabezazo con Gary Cahill, justo al comienzo del partido de Premier League. El encuentro que enfrentó al Chelsea y al Hull City en Stamford Bridge (2-0), comenzó con el fuerte impacto en el que fueron a rematar de cabeza ambos jugadores, dejando a Mason tendido en el césped con considerables síntomas de dolor.

@HullCity carried Ryan Mason off but @ChelseaFC left Gary Cahill in the game. Irresponsible IMO @ChrisNowinski1 pic.twitter.com/jkEFPzMD3C

— Andy Campbell (@AndyCampbell16) 22 de enero de 2017