Estupor en las puertas del Hospital del Sur

La entrada principal del Hospital del Sur registraba ayer el movimiento de pacientes habitual de cada lunes. Unos se bajaban de coches que paraban en el mismo portal y otros accedían tras aparcar su propio vehículo en el parking al aire libre, después, eso sí, de armarse de paciencia y dar varias vueltas para encontrar un estacionamiento libre. Por fuera, junto a la entrada, dos bancos eran ocupados intermitentemente cuando el sol de media mañana se ocultaba unos minutos por el paso de alguna nube pasajera.

Era el primer día laborable después del encontronazo público entre el exconsejero de Sanidad Jesús Morera y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. “Como medida de ahorro, Clavijo me dijo que cerrara el Hospital del Sur si hacía falta”, desveló Morera en DIARIO DE AVISOS la semana pasada. Unas declaraciones que el jefe del Ejecutivo atribuyó, horas después, al “rencor” de su excompañero de Gabinete tras la ruptura del pacto, sin dudar en calificar de “nefasta” su gestión.

Ayer, los pacientes que acudían a consulta con los que habló este periódico por fuera del centro hospitalario estaban al tanto de la polémica. Y más allá del estupor que causaron tales afirmaciones, la queja más repetida expresada por los encuestados era la de “sentirse abandonados” como usuarios de la sanidad pública en la comarca sur.

“¡En qué cabeza cabe eso!”

Odalys no entiende la disputa en los medios de comunicación entre el actual presidente y su exconsejero de Sanidad, aunque se muestra dolida tras leer las revelaciones de Morera: “Si todo un presidente piensa de verdad que el hospital hay que cerrarlo es que no le importa nada la gente del Sur. ¡En qué cabeza cabe eso! Me parece tan fuerte… Lo que tiene que hacer el Gobierno es terminarlo ya”.

“Hay algunas especialidades, pero a los niños los tenemos que llevar hasta La Candelaria; y tampoco es lo mismo tener un familiar ingresado aquí que en Santa Cruz”, afirma esta usuaria de mediana edad, que reclama “de una vez por todas que hagan urgentemente la parte que falta”. Olga sufre problemas de riñón y cadera y acaba de salir de una bronquitis. Proclama a los cuatro vientos que el actual hospital no cumple, “ni de lejos”, los servicios que debe prestar a una comarca de más de 230.000 habitantes, es decir, a una población superior a la capital tinerfeña.

“Me mandan a La Candelaria cada dos por tres porque aquí no contamos ni con los especialistas ni con los medios adecuados; ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar para que se complete este hospital? Si da pena como está esa obra parada…”, y señala al esqueleto del edificio de la tercera fase (la de quirófanos y paritorios), a la espera de que la Consejería resuelva el litigio con la constructora Sacyr. “¿Cómo es posible que no se le dé prioridad?”.

Reclama también un trato más humano de los facultativos y no tiene reparos en reconocer que “da miedo venir a Urgencias”. Sobre la polémica abierta entre el presidente del Gobierno de Canarias y su exconsejero de Sanidad, la resuelve con un “¿qué quieres que te diga? La política nos tiene muy desencantados desde hace tiempo. Ni votamos ya”.

Gerardo acude a rehabilitación por una afección en las cuerdas vocales. Su mujer lleva esperando “la de Dios” por un problema en la cadera. Reclama un hospital de verdad para el Sur “y no un engañabobos”. “Ahora tenemos cuatro o cinco cositas más de las que teníamos antes, pero falta mucho, y esto no tiene solución si los políticos siguen pensando más en ellos que en los ciudadanos”. Se queja de que “todo está en Santa Cruz y nadie se acuerda del Sur, el gran olvidado, cuando es el que está manteniendo a la Isla”. “La sanidad y la educación brillan por su ausencia para el Gobierno de Canarias”, remacha. Y pide un mejor trato por parte del personal del centro, aunque reconoce que “la gente joven que está viniendo ahora parece que pone un poco más de interés”.

Manuel acude a revisión médica y cree que el servicio que prestan las nuevas instalaciones está “más o menos bien”, pero no pasa por alto que “los políticos se gasten dinero en otras cosas menos importantes, así que hay que pedirles que se acuerden bastante más del Sur”, y cita, más allá del hospital, los problemas de tráfico de la autopista. Sobre las obras de la tercera fase, parece resignado: “Es una pena que eso esté como está, no entiendo, después de tantos años esperando, que se le sigan poniendo tantas trabas para tener un hospital en condiciones, sobre todo porque el Sur ha crecido mucho”.

“Pedimos un centro como Dios manda”

Antonio llega apoyado en una muleta. Tiene consulta en traumatología. En un mes ha tenido que ir cuatro veces a La Candelaria, con el consiguiente coste económico, “porque los médicos y cirujanos están en Santa Cruz”. Él, que lo sufre en propias carnes, no duda en calificar de “imprescindible” un hospital “como Dios manda, porque cada vez hay más demanda”. Por eso, no entiende que se pueda llegar, “ni siquiera a pensar”, que deje de prestar servicio. “Eso no cabe en cabeza humana, solo pensarlo es una falta de respeto”; esto es una prioridad, que se dejen de trenes al Sur y de grandes proyectos y acaben las obras para tener un hospital digno”.

A Inmaculada le acaban de dar una mala noticia y sale malhumorada. A su hijo, que se rompió un brazo y le han colocado una férula, no lo verá el traumatólogo hasta el 6 de febrero. “No me parece lógico tantos días”, lamenta. “¿Cómo quieres que esté contenta con el hospital? Si es que nos tienen abandonados…”, concluye.

Teresa Cruz: “CC ha retrasado su puesta en funcionamiento”

La diputada socialista María Teresa Cruz Oval denuncia el “cinismo” de CC en relación al Hospital del Sur, al atribuir su retraso al exconsejero de Sanidad Jesús Morera, “apoyado por la pasividad” de los alcaldes socialistas de la comarca. Cruz subraya en un comunicado que “son esos mismos nacionalistas quienes no han apostado por esta infraestructura y quienes han provocado los constantes retrasos”. La diputada socialista afirma que el presidente Clavijo exigió cerrar el Hospital del Sur y defendió recortes cuatro veces superiores a los que achaca ahora al PSOE y que, por otra parte, el consejero socialista consideró “inasumibles”, recalca.