FACUA pide a Frenadol que retire su anuncio por ‘incoherente’y peligroso

Jaime se despierta bastante agripado, sin ganas de hacer nada, pero sus hijos le recuerdan que les había prometido ir a pescar. Sin más remedio para él, porque además el tiempo está horrible, se toma un Frenadol Complex para no decepcionar a sus hijos. Conduce hacia un precioso lago y pesca una trucha, en lo que termina siendo un gran día para los chicos. Hasta aquí todo bien cuando ves por primera vez el anuncio pero después caes en la cuenta. “Espera, ¿el Frenadol no da somnolencia?” Y en la siguiente ocasión que visionas la publicidad te dijas en la letra pequeña. Ahí está: “Este medicamento puede producir somnolencia. Se recomienda no conducir”. Y encima han tenido la mala pata de que dicho mensaje aparece impreso en la pantalla justo cuando el padre conduce.

Twitter explotó cuando un usuario colgó la captura de imagen, creando tanto ruido que FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que retire el anuncio por resultar potencialmente peligroso para determinados usuarios que lo ingieran.

La asociación pide a la Aemps que imponga una sanción a Johnson & Johnson,empresa mercantil encargada de distribuir el medicamento, por su campaña negligente y peligrosa, así como que exija a la empresa la retirada o rectificación del anuncio, facultad que el Real Decreto 1416/1994 atribuye a la autoridad sanitaria “cuando la publicidad sobre medicamentos sea engañosa para el público o constituya un riesgo para la salud o la seguridad de las personas”.

A juicio de la FACUA, el visionado del vídeo puede provocar que el usuario piense, de forma errónea, que el consumo del medicamento no supone merma alguna en su capacidad física para poder conducir, por lo que no repare en que el aviso, a pìe de pantalla y a letra pequeña, está avisando de exactamente todo lo contrario.