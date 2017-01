El FBI no descarta la motivación terrorista en el tiroteo en el aeropuerto

El portavoz del FBO George Piro ha informado este viernes por la noche de que las autoridades estadounidenses no descartan que detrás del tiroteo registrado en el aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood, en el sur de Florida, haya una motivación terrorista.

En rueda de prensa, Piro ha señalado que el autor, identificado como Esteban Santiago, utilizó una pistola semiautomática. Santiago ha sido puesto bajo custodia federal y se prevé que su primera audiencia, tras imputársele los cargos pertinentes, sea el próximo lunes.

El portavoz ha indicado que el FBI ya conocía al presunto autor del tiroteo, después de que éste se personara en una de sus oficinas en Anchorage, Alaska, el pasado mes de noviembre.

Poco antes, la cadena estadounidense CBS había señalado que Santiago se había presentado en esa misma sede del FBI, donde aseguró que había sido obligado a luchar por Estado Islámico. Durante su estancia allí, aseguró que su mente estaba siendo controlada por la CIA para ver vídeos del grupo terrorista, tras lo cual fue enviado a un hospital psiquiátrico a solicitud de la Policía.

Piro ha confirmado que fue trasladado a un centro para someterse a una evaluación mental, después de su “comportamiento errático”, si bien ha indicado que él mismo aseguró que no tenía intención de dañar a nadie.

“No hemos descartado el terrorismo”, ha señalado el portavoz del FBI. “Y seguiremos cada una de las hipótesis para determinar cuál es el motivo que está detrás de este ataque. Cualquier asociación, conexión, comunicación, todo lo que uno se pueda imaginar, os garantizo que estamos buscando todo”, ha añadido.

El departamento del ‘sheriff’ del condado de Broward, Scott Israel, ha confirmado que el tiroteo se saldó con la muerte de cinco personas, si bien ha revisado al alza el balance de heridos.

“Cinco muertos. Ocho heridos inicialmente. Otros 37 heridos después del incidente”, ha señalado a través de su cuenta oficial de Twitter, sin ofrecer detalles acerca de si 37 el número definitivo de personas que resultaron heridas en el incidente o si estos se suman a los ocho iniciales, lo que elevaría la cifra a 45.

This is a fluid situation.

5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 de enero de 2017