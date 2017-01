Clavijo: “El PNC no tiene un diputado; lo sacó por la lista de CC”

Por A. M. S.

“No, no. El PNC no tiene un diputado. Lo sacó por la lista de CC”. De este modo interrumpió el entrevistado al periodista, que le había preguntado por la clara disensión interna entre las familias del Grupo Nacionalista (CC-PNC), que respalda al Gobierno, sobre el mejor aliado para remontar la peligrosa minoría en que se encuentra.

El entrevistado era el presidente del Gobierno de esta comunidad, Fernando Clavijo (CC), a quien el director de Canarias7, Francisco Suárez Álamo, le preguntaba en la edición del pasado sábado en estos términos: “Se acaba de recomponer el Gobierno y sobre la marcha vemos al PNC, que tiene un diputado, diciendo que prefiere reeditar el pacto con el PSOE…”.

Clavijo no se contuvo y pisó la pregunta con ese comentario que pone en evidencia a una fuerza política coaligada con CC y que posee una de las siglas con mayor raigambre histórica: el Partido Nacionalista Canario (PNC), fundado en La Habana en 1924, que preside el escritor y catedrático de Filología Española Juan Manuel García Ramos, diputado en el Parlamento de Canarias. García Ramos es, por tanto, el diputado al que se refería Clavijo en los citados términos, negándole la adscripción del escaño a su partido natural, el PNC, sino a CC, con el que concurrió en las elecciones del 24 de mayo de 2015. Dado que fueron juntos a las urnas como CC-PNC, Clavijo no cayó en la cuenta de que los 18 diputados tanto se los puede arrogar CC como PNC. La inesperada polémica la abrió el presidente con ese renuncio.

El diputado García Ramos es, en efecto, en la actualidad uno de los 18 integrantes del Grupo Nacionalista (CC-PNC) que apoya a Clavijo al frente del Gobierno. Otros tres, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que lidera Casimiro Curbelo, sirven de muleta al Ejecutivo en una cámara legislativa de 60 escaños, donde la oposición comienza a hablar del Gobierno del Parlamento, por su mayoría de 39 votos frente a los 21 de Clavijo.

Este, sin embargo, afirma que lo apoyan 33, contando con los 12 del PP, pese a las declaraciones ayer en este diario del presidente popular Asier Antona: “No existe ningún pacto CC-PP. Aquí no hay absolutamente nada.” Clavijo anhela, sin embargo, poder sumar al PP a su Gabinete, frente a lo cual, la dirección del PNC acordó el pasado día 14 solicitar la reedición del acuerdo con el PSOE “ante la debilidad en que se encuentra el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo”. En la entrevista en Canarias7, el periodista le indica al presidente que su precisión sobre la paternidad del escaño (“el PNC no tiene un diputado. Lo sacó por la lista de CC”) no deja de ser un matiz. Y responde Clavijo: “Pero maticemos para no partir de posiciones erróneas. Se presentaron en una lista que era CC-PNC y nuestro grupo parlamentario es CC-PNC. Y tenemos 18 diputados”.

No satisfecho con esa puntualización, hizo otra referida, ahora sí, a un miembro de su partido (CC). Fue cuando el periodista le formuló otra pregunta que no era de su agrado: “¿Ha tenido usted libertad en CC para completar el Gobierno? ¿Cristina Valido le fue impuesta por Carlos Alonso?”. Respuesta: “En todo caso, la habría impuesto yo, que soy el secretario de CC en Tenerife. Y Carlos Alonso es un afiliado de base”.

El periodista le recuerda que la nueva consejera procede del Cabildo, y el presidente no se rinde ante la insinuación: “Que venga del Cabildo no significa que me la imponga nadie.”