Fernando Fernández: “Clavijo no se someterá a una cuestión de confianza, ya lo tiene hablado con el PP”

Presidente del Gobierno canario de 1987 a 1988 , parlamentario regional tres legislaturas (primero con el CDS, luego con el PP) y, después, eurodiputado, el neurólogo Fernando Fernández dice estar ya retirado de la política, pero mantiene una opinión cualificada sobre el devenir de la cosa pública. Cree que Clavijo “tiene ya hablado con el PP” gobernar en minoría y que la alianza CC- PSOE se quebró “porque Coalición siempre incumple sus pactos”.

-¿Hay algún paralelismo entre la cuestión de confianza a la que usted se sometió, y la perdió, y la que le piden ahora a Clavijo?

“No tienen nada que ver. Yo quería irme y fue la forma de hacerlo, porque las AIC me estaban jugando a dos cartas y haciendo oposición a mi Gobierno. Adolfo Suárez no quiso entonces pactar con el PSOE en Canarias porque pensaba presentarle mociones de censura en otros lugares, aunque luego solo se presentó en Madrid”.

-Pero no es habitual que un mandatario haga lo que usted…

“Yo tenía mis razones. No vivía de la política sino de mi trabajo. Pero ahora se trata de que Clavijo rompe con su socio y se queda en minoría. Es peregrino el argumento de que en tal situación deba presentar una cuestión de confianza. No lo hizo Adolfo Suárez, que siempre gobernó así”.

-¿Qué cree que hará Clavijo?

“Intentará gobernar, y lo hará, porque el PP ya le ha dicho que le dará apoyos puntuales”.

–¿No hay otra solución posible?

“En mi mi opinión eso lo tienen ya hablado el PP y Clavijo; y el resultado será que el presidente solo presentará iniciativas parlamentarias en las que tenga asegurado o negociado el voto del PP”

-¿Y podría durar así el Gobierno?

“Lo más complejo se presentaría con los presupuestos, pero eso ya queda muy lejos, porque los de 2017 ya se aprobaron; y con el apoyo del PSOE, decisión que solo un partido desarbolado puede tomar, pues no se entiende en esa coyuntura de romper con CC”.

-¿Y qué hará el PSOE ahora?

“No le veo dirección ni aquí en Canarias ni en España”.

-¿Pero prevé usted que presente una moción de censura?

“No lo tenían negociado ni hablado y por eso no la han podido presentar. El PP no la presentará”.

-¿Y la apoyaría el PP?

“El PP no hará nada que cambie el status quo. No pactará con el PSOE una moción de censura ni un acuerdo de gobierno con CC”.

-¿Debe dar explicaciones Clavijo cuanto antes al Parlamento o ir a una cuestión de confianza?

“Si la oposición quiere obligarle, la formula es presentar una moción de censura”.

-¿Un pacto PSOE-PP es posible?

“No se va a dar en Canarias. Pero a escala nacional el PP mima al PSOE; no le interesa que desaparezca anulado por Podemos. Eso incluye apoyar los presupuestos de Asturias o de Extremadura a cambio de que el PSOE apruebe tres o cuatro iniciativas en las Cortes, aunque no puede aprobar los presupuestos del Estado ni el PP se lo pedirá. Los aprobará con C’s, PNC y CC, aunque negociará enmiendas que interesen al PSOE”.

-¿Y por qué ni así es posible un pacto PSOE-PP en Canarias?

“Nunca lo ha sido, por culpa del PSOE. El PP no tiene complejo y en ayuntamientos y cabildos ha pactado. En cambio, el PSOE ha querido hacer del PP el diablo, lo acusa de franquista, de extrema derecha, algo ya estúpido, y se repite tanto que el electorado y los afilados del PSOE se lo han llegado a creer. En otros países pactos así han sido posibles. Desde Felipe González ya el PSOE no tiene proyecto, la socialdemocracia europea, sin el muro de Berlín, ya no tiene sentido. Las políticas socialdemócratas las hace Montoro. El riesgo de la izquierda en España es que PSOE y Podemos no se entienden y ni lo quieren, y así nunca van a gobernar!”.

-¿Que le parece el motivo de ruptura entre CC y PSOE, el Fdcan?

“Se ha roto porque CC siempre ha roto todos sus pactos, nunca los ha cumplido, ha hecho fechorías donde las necesita, sabedora de que los otros no se ponen de acuerdo para echarla del poder. El Fdcan ha sido una disculpa, un anzuelo torpemente mordido por el PSOE sin criterio”.