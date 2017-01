Ganas de fastidiar – Por Julia Navarro

No sé de quién ha sido la idea de abrir una nueva sede del PSOE a pocos metros de la oficial, pero, en mi opinión, sus promotores sobre todo lo que parecen tener ganas es de fastidiar a su propio partido. Al parecer, los promotores de la sede lo que persiguen es que la gente se afilie al PSOE para que participen en las primarias de donde saldrá el próximo secretario general. Y no se a ustedes, pero a mí me parece un acto de deslealtad hacia su partido. Si alguien se quiere afiliar al PSOE, puede hacerlo como se venía haciendo hasta ahora, no hace falta que los sanchistas pongan en marcha sedes paralelas cuya legitimidad es más que cuestionable.

Sí, ya sé, me dirán que no ha sido Pedro Sánchez, que es que hay plataformas que representan a parte de la militancia enfadada y que esta ha sido una iniciativa mas. No digo que no, pero también digo que Sánchez deja hacer al tiempo que mantiene a los suyos en ascuas sin decir si va a optar o no a la secretaría general. La Gestora hasta el momento está actuando con moderación y neutralidad. Dentro de unos días se reunirá el Comité Federal y se pondrán en marcha los mecanismos de convocatoria del congreso. Es decir, que la Gestora está cumpliendo el calendario previsto sin prisas ni pausas. Quizá los que andan enredando y ahondando en la división interna deberían de recordar que los ciudadanos suelen castigar en las urnas a los partidos desunidos. Y ya puestos deberían también de pensar en los votantes. Un partido no es solo de sus militantes, sino también de sus votantes, y el problema del PSOE es que en los últimos años no ha sido capaz de conectar con los votantes entretenido como estaba en cuestiones internas y sobre todo en políticas minoritarias. La única manera de que el PSOE salga del agujero negro es volver a palpar el sentir de la sociedad, es volver a ser el partido que más se parece a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Con Rodríguez Zapatero, el PSOE empezó a deslizar su atención a asuntos periféricos olvidándose de los problemas reales de los españoles, y así ha seguido hasta hoy. Sería deseable que las plataformas sanchistas dejaran de meter los dedos en los ojos de quienes forman parte de la Gestora y se dedicaran a pensar en propuestas a debatir en el próximo congreso. Vamos, digo yo.

¡Ah, y no puedo dejar de preguntarme por los prolijos medios económicos de que disponen estas plataformas sanchistas. Alquilar un local en la madrileña calle de Ferraz no es precisamente barato.