“Ha sido una experiencia impresionante”

Trato exquisito entre campeones… y duro trabajo. Adasat Rodríguez regresó de Londres satisfecho por la experiencia vivida al formar parte del campamento de entrenamiento del campeón de la división semipesada de Bellator, Michael Venom Page, una de las estrellas emergentes de las artes marciales mixtas. Bajo la más estricta intimidad, el dos veces campeón de España y el irreverente fajador local trabajaron en la sede del equipo London Shootfighters, en lo que Adasat calificó como “una experiencia impresionante”.

“Ha sido una gran oportunidad poder entrenar con Page y con otros dos miembros de su equipo, gente muy dura”, resumía el púgil tinerfeño, que reconocía que Page “es un tipo muy grande, muy fuerte y boxea muy bien”. Para Adasat, lo más importante, además de la experiencia vivida, es “haber dejado la puerta abierta”. Y es que el equipo de Michael Page quedó encantado del trabajo, la predisposición, la entrega y el profesionalismo que demostró Adasat en sus sesiones.

Ahora toca apretar más las clavijas para buscar una puesta a punto importante a la hora de los retos que el tinerfeño quiere acometer en 2017. Después de haber vivido el año pasado la experiencia de ser el primer canario en pelear en los Estados Unidos ante un futuro campeón como Caleb Plant, y de haberse quedado a las puertas del triunfo en una gran pelea frente al alemán Stefan Haertel, en Brandenburgo, el Toro espera por una nueva e importante oportunidad.

Así, Adasat se quedó en Madrid para entrenar bajo las órdenes de Ricardo Sánchez Atocha y podría tener buenas noticias en breve, con una propuesta para pelear en Dublín frente a un rival importante, a 10 asaltos y en su división, la del peso medio.

Miggy C., el mejor anfitrión posible en tierras británicas

La mediación de Miggy C. fue clave para que Adasat pudiera vivir la experiencia de guantear con Michael Page en Londres. Afincado allí desde hace muchos años, este palmero, activista absoluto de las artes marciales mixtas e introductor en la agenda de Dana White de una posible velada de UFC en España, fue el mejor anfitrión posible para Adasat. Miggy C. no pudo desvelar nada sobre las sesiones de sparring, por la privacidad del equipo London Shootfighters y su política de régimen interno.