De Haro: “Los presupuestos del Cabildo, ni están ni se esperan”

La portavoz del Grupo Popular, María de Haro, ha denunciado que “ha empezado 2017, y para el Grupo de Gobierno en el Cabildo Insular, parece que no ha empezado un nuevo año y en lugar de hacer propósito de enmienda, todo lo contrario: repiten los errores del año pasado”.

Para María de Haro es lamentable que La Palma no cuente aún, a diferencia de lo que debe ocurrir de manera normalizada, con un presupuesto para el año que acaba de comenzar. “En la actualidad, el presupuesto 2017 ni están ni se les espera, y los grupos políticos de la oposición no conocen ni el primer borrador de trabajo, ni cuando se prevé su aprobación, algo que urge, dado que empezamos ya con retrasos en la gestión y en los pagos, y luego, vendrá la nefasta ejecución, como ha pasado en 2016”.

Para la consejera es llamativo que tras año y medio de gobierno de PSOE Y CC, todavía no hayan sido capaces de aprobar en tiempo y forma uno documento presupuestario y se instalen en este retraso sistemático que tiene tan graves consecuencias. Según explica esto afecta de manera importante a los habitantes de la isla, que cobran muy tarde por sus servicios prestados al Cabildo, así como a asociaciones, como las de mayores, a los club deportivos y deportistas, o aquellas destinadas a fines sociales, que deben sufrir el retraso injustificado de la desidia del grupo de gobierno insular. “En definitiva, todos los pagos se resienten y toda la actividad, se retrasa”.

Los populares en el Cabildo recuerdan que en el 2013, tras entrar el PP al gobierno insular en el mes de noviembre, le bastó un mes para aprobar los presupuestos para el año siguiente, lo que se notó en el ritmo de la actividad insular, algo que, desgraciadamente, se ha perdido con el actual gobierno insular. Y remarcan que se actúa tarde en el 2016 y lamentablemente se vuelve a actuar tarde en el 2017

Para la portavoz del PP “la inercia de la realización proyectos puestos en marcha durante el co- gobierno insular del PP, o de la mejora económica y turística general en España y en Canarias, no debe ser suficiente para el actual grupo del Cabildo, que debe poner todo de su parte para aprovechar estas circunstancias favorables y tener el máximo provecho para los habitantes de La Palma, a través de su labor de impulso y promoción, algo que no vemos que esté pasando hoy en día en el Cabildo Insular”

Por último, señala María de Haro “o el grupo de gobierno no se conoce las áreas y sus necesidades, tras más de año y medio en el gobierno, o esa buena sintonía que se vende por PSOE y CC, de cara a la galería, no es lo que de verdad pasa, dado que ni son capaces de entre ellos organizar en tiempo un presupuesto insular”.