Hoy arranca la segunda edición del Festival de Cine Manga

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma organiza a partir de este

lunes, día 2 de enero, la segunda edición del Festival de Cine Manga de

La Palma, una iniciativa que pretende dar a conocer la cultura nipona a

través de una selección de las mejores películas anime.

Las proyecciones tendrán lugar hasta el próximo jueves en el Teatro Cine

Chico Municipal e irán acompañadas de sorteos de películas, invitados

especiales y venta de productos relacionados con el mundo de la

animación japonesa. Todas las funciones comienzan a las 18:00 horas,

excepto la del jueves día 5, que será a las 17:00 horas para no

coincidir con la Cabalgata de Reyes. El Festival cuenta con el

patrocinio de la firma Essilor y la colaboración de las firmas Selecta

Visión y Efrén Ópticos y del Teatro Cine Chico. La entrada a todas las

proyecciones es libre.

La concejal de Cultura de Santa Cruz de La Palma, Virginia Espinosa,

señala que el Festival “constituye una iniciativa que nace gracias a la

iniciativa particular de Efrén Fernández Agudo que desde el Ayuntamiento

hemos respaldado al entender que se trata de una propuesta de enorme

interés, tanto para los aficionados a la animación como a los amantes

del cine en general, que a buen seguro se sorprenderán por la calidad de

las historias y la realización de las películas propuestas”

El Festival arranca el lunes con la proyección de Summer Wars, galardonada en el Festival de Sitges a la Mejor película de animación. El filme gira en torno a Kenji Koise, un joven de Tokio de carácter reservado. La trama se inicia con lo que parece ser una comedia romántica hasta que en un giro repentino el mundo virtual pasa a ser el real y se crea un clima de tensión.

La tumba de las luciérnagas es el título que podrá verse el martes, día 3. Este título, todo un clásico de la animación, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Seita y Setsuko son hijos de un oficial de la marina japonesa que viven en Kobe. Un día, durante un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al búnker donde su madre los espera. Cuando después buscan a su madre, la encuentran malherida en la escuela, que ha sido convertida en un hospital de urgencia.

El miércoles se proyecta 5 centímetros por segundo, una película evocadora de amores infantiles y adolescentes. Después de graduarse en la escuela primaria, Takaki Tono y Akari Shinohara fueron por caminos peparados a pesar de lo que sentían uno por el otro. Lo único que pasó entre ellos fue el tiempo. Un día, en medio de una tormenta de nieve, Takaki finalmente fue a ver a Akari… La película consta de tres historias que narran varias etapas desde distintos puntos de vista: Extracto de Flor de Cerezo, Cosmonauta y 5 centímetros por segundo.

La rúbrica al Festival llega el jueves con Ghost in the Shell, una película de gran impacto visual, no dirigida a niños, que en su momento (1996) consiguió excelentes críticas. La trama transcurre en el año 2029. En una enorme ciudad asiática, una mujer robot policía -cyborg- investiga las siniestras actividades de un misterioso hacker, un supercriminal que está invadiendo las autopistas de la información.