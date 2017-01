El HUC pone en servicio 23 nuevas camas de Urgencias con “carencias importantes”

La zona de ampliación del servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, está ya en funcionamiento. Pese a esta incorporación, parte de los trabajadores han criticado las condiciones en las que se ha puesto en servicio, con carencias importantes, según ha denunciado Intersindical Canaria (IC).

La denominada Unidad de Corta Estancia ocupa 1.000 metros cuadrados y dispone de 23 nuevas camas -tres de aislamiento-, áreas de control y trabajo de enfermería, despachos médicos, aseos asistidos, almacenes y áreas de descanso. Con esta apertura, en situaciones de demanda importante, el centro tiene la posibilidad de disponer de 102 camas.

Intersindical puso de manifiesto que, aunque es cierta la necesidad de contar con más camas, resulta necesario que los nuevos espacios vengan acompañados de los recursos técnicos y personales adecuados, algo que, a juicio de esta organización, no sucede. Insisten en que la obra se ha recepcionado con carencias: el sistema de climatización no funciona y faltan monitores y respiradores. Abel Ramos, miembro de Intersindical, denunció ayer en DIARIO DE AVISOS que hay escasez de trabajadores y que en los presupuestos solo se han contemplado algunas categorías y se ha dejado fuera a los técnicos de información y el personal de limpieza. Además, señaló que el consejero regional de Sanidad, José Manuel Baltar, informó el viernes, en un encuentro con IC, de que no era partidario de recibir la obra hasta que estuviera culminada del todo, lo que evidencia “la descoordinación” de la Consejería.