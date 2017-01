El HUC trabaja en buscar cuanto antes rehabilitación para Brian

Un joven lagunero de 16 años con parálisis cerebral se ha quedado, de momento, sin rehabilitación tras un error registrado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Al cabo de cuatro operaciones que lleva Brian Servando en el último año, la familia confiaba en que con la terapia podría recuperarse para volver a su instituto, ya que prácticamente lleva dos años sin salir de casa por los efectos de la enfermedad que padece desde que nació.

Ante esta situación, fuentes del HUC confirmaron a este medio que el hospital está trabajando ya para poder incorporar al joven a la rehabilitación cuanto antes.

Como ya adelantó DIARIO DE AVISOS en su edición de ayer, la rehabilitación es necesaria para que Brian Servando pueda permanecer sentado en su silla de ruedas durante más de cuatro horas y volver, así, a su formación en el Aula Enclave del IES El Sobradillo. Pese a que la intención era retomar este mes, tras las intervenciones quirúrgicas, la terapia, al faltar a sus sesiones por una bronquitis, este servicio le fue retirado por error. Según denunció su familia, pese a que se comunicó con anterioridad que el joven no podía acudir, finalmente el recado al departamento de rehabilitación no fue trasladado de forma correcta y, debido a los protocolos establecidos, se entendió que el chico había renunciado a este servicio. Se da la circunstancia de que los padres, con la colaboración ciudadana, han podido sufragar un servicio privado de terapia, pero a causa de su situación económica (están en paro e ingresan 600 euros para seis miembros), a partir de febrero ya no podrá ser costeado y se limitará a la rehabilitación del HUC, una vez que le den fecha.

El relevo al equipo directivo del hospital tendrá que esperar a que el consejero tome posesión

Tras la dimisión en bloque del equipo directivo del Hospital Universitario de Canarias (HUC), ahora el nuevo consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, una vez tome posesión el próximo lunes, tendrá que asignar su relevo. Hasta ese momento, el gerente y los cuatro directores (Medicina, Enfermería, Recursos Humanos y Gestión) que conforman la directiva se mantendrán en el cargo, en funciones, según las fuentes consultadas. El equipo directivo presentó su dimisión al estar en desacuerdo con el presupuesto asignado para el mencionado complejo hospitalario para este año, ya que consideran que es “insuficiente” para atender las necesidades de la población del área norte de Tenerife.

Según reconoce el gerente en funciones, Eduardo de Bonis, en un comunicado interno, para hacer frente a los compromisos asistenciales y de personas es necesario aún incrementar las partidas en cerca de 22 millones de euros.