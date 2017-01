El Iberostar Tenerife quiere un triunfo para dos objetivos

Un triunfo, dos objetivos. El Iberostar Tenerife tiene en su mano hacer historia esta tarde. La escuadra de Txus Vidorreta recibe al siempre poderoso FC Barcelona en un partido para la gloria. Los laguneros, con un triunfo, sellarían dos aspiraciones. La primera, ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey que se celebrará el próximo mes en Vitoria. La segunda, poner fin a esa maldición que les envuelve cada vez que se enfrentan al FC Barcelona al que no han ganado nunca en 21 partidos oficiales, 20 de liga y el de la Copa de 2014 cuando el cuadro tinerfeño cayó (102-60) sin el concurso del MVP Blagota Sekulic, que había puesto rumbo a Turquía.

El Iberostar Tenerife vuelve a estar en un pico alto de juego y resultados. Se ha regenerado ante las bajas de sus referentes. Perdió a Nico Richotti y a Javi Beirán por lesión, pero su juego cada vez parece más sólido… y también menos alegre. El equipo de Txus Vidorreta ha apretado atrás, su defensa sigue siendo de las mejores de la competición y su ataque se ha resentido pero le ha dado para mantener una gran línea de resultados.

Doornekamp ha asumido los galones ofensivos y defensivos de Beirán. El canadiense es el auténtico robo del draft de la temporada, un acierto indiscutible de la secretaría técnica de la escuadra aurinegra. Su rendimiento ya no es casualidad y sus 12,8 puntos con un enorme 43% de aciertos desde el triple, donde es el segundo jugador que más anota (38) han sido claves para mantener a los de Vidorreta.

Colectivamente el grupo ha dado un paso adelante y hoy tendrá que dar otro para medirse con un Barcelona ciclotímico, capaz de lo mejor como ganar en cancha del Real Madrid en Liga Endesa y de lo peor de lo peor como fue su derrota ante el eterno rival (63-102) en una Euroliga donde tiene muy cerca la eliminación.

Y es que el Barcelona llega a la Isla en una importante crisis continental. Cedió esta semana en casa (67-69) ante un Olimpiakos que se presentó en el Palau sin Vassilis Spanoulis, la máxima estrella de los de El Pireo. En competición liguera anda más sólido el conjunto de un Bartzokas que todavía no ha conseguido armar un bloque con la millonaria plantilla azulgrana.

Tiene el técnico griego a un Ante Tomic que se ha tenido que multiplicar para minimizar los problemas de lesiones que han azotado a los catalanes. El pívot croata es el jugador más valioso de la competición con 22,3 créditos de valoración por encuentro, pero apenas ha tenido descanso y eso, en un físico no demasiado privilegiado, podría pasarle factura en la recta final de la campaña.

Se esperaba mucho más de Tyrese Rice. El talentoso base norteamericano no ha sido el escudero que se pretendía aunque es uno de los mejores anotadores de la competición con 13,8 puntos de media, los mismos que acumula Tomic. Pero la gran decepción del curso ha sido Víctor Claver. Repescado para la competición española por Bartzokas, con el que coincidió en Rusia, el alero valenciano no ha respondido, ni de lejos, a las expectativas que había a su alrededor. Además, a los problemas físicos y la crisis de resultados en Europa se le suma el expediente disciplinario abierto a Joey Dorsey por criticar a los médicos del club vía Twitter.