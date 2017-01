Indignación en las redes sociales por la fallida venta de entradas del Carnaval

Todos los carnavaleros y, sobre todo, los murgueros de corazón, madrugaron hoy para conseguir las ansiadas entradas a los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Desde las 09.00 de la mañana se podían comprar en la web de ventas entrees.es. Y también desde las 09.00 de la mañana la web se bloqueó, dejando a miles de carnavaleros dándole a la tecla F5 y sin entrada. Alrededor de las 15.15 horas el Organismo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife suspendía la venta de las entradas.

La ola de indignación se extendió por las redes sociales, sobre todo en Twitter con el hashtag #quieromientradamurgassc Muchos son los mensajes de enfado por el mal funcionamiento de la web y la falta de seriedad del área de Fiestas del Ayuntamiento capitalino. Eso sí, algunos se lo tomaron con humor, sobre todo las murgas chicharreras.

Aquí te dejamos algunos ejemplos:

Me las cobran y no me las mandan. Llamo y el horario de atención es de 8:00 a 16:00. Tócate los… @EntreesPuntoEs #QuieroMiEntradaMurgasSC

— Luis (@LuisGlezRM) 23 de enero de 2017