“Hubo un enfrentamiento” entre médicos de La Candelaria

El nuevo consejero de Sanidad del Gobierno canario, José Manuel Baltar, afirmó que se está investigando el altercado ocurrido en el hospital La Candelaria. “Tengo la información estricta de que hubo un enfrentamiento en presencia de unos pacientes”, explicó el consejero, a la par que añadió que aún no se han puesto en contacto con las personas implicadas. Por otra parte, el Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife (CESM) ha reprobado y condenado la discusión mantenida el martes por dos facultativos en el Hospital del Tórax, que depende del Hospital Universitario la Candelaria, y que provocó el aplazamiento de cuatro intervenciones quirúrgicas del servicio de oftalmología. Según informó este medio ayer, el altercado tuvo lugar delante de varios pacientes y terminó con la supresión de las operaciones ambulatorias, después de que uno de los médicos adujera no encontrarse en condiciones para continuar con ellas. Al parecer, la causa de la discusión ha sido la falta de recursos materiales para hacer frente a las necesidades de los dos médicos implicados. No obstante, será el hospital quien dilucide los motivos, tras la investigación abierta con este fin, y tome las medidas que considere oportunas.

Natacha Sujanani, miembro del sindicato, aunque condenó el incidente, hizo hincapié en la falta de recursos y las condiciones laborales, las cuales, en ocasiones, pueden derivar en situaciones como esta. “Aunque lo que pasó no es justificable”, dijo.