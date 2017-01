Abreu (PSOE): “No hay excusas para no presentar una moción de censura a CC”

“No hay excusas para no presentar una moción de censura; hay que dar un paso adelante y la pregunta debería ser: ¿Se está dispuesto a desalojar a CC después de 30 años? Y la respuesta por parte de una amplia mayoría de ciudadanos de La Laguna es sí; ahora, todo los demás, son excusas”. Así lo afirmó ayer el concejal socialista en el Ayuntamiento de La Laguna Javier Abreu, tras el encuentro con ediles de Unid@s se puede, junto con el edil socialista Yeray Rodríguez, en el marco de las reuniones formales que ha iniciado Unid@s para negociar los apoyos necesarios para la moción de censura que quiere presentar contra CC en la Corporación local.

Javier Abreu ha manifestado públicamente en diversas ocasiones que apoyaría una moción de censura contra CC. “Este es un alcalde que no es de fiar y, dado que en estos momentos no tiene mayoría, lo lógico sería que para resolver los problemas de la ciudadanía y la gobernabilidad de este Ayuntamiento se presente la moción de censura, que nosotros estamos dispuestos a firmar”, indicó. “Nosotros hemos dicho desde el primer momento que no nos presentamos a las elecciones, y yo no me presenté como cabeza de lista, para que gobernara CC, nos obligaba un pacto regional -añadió-; pero las condiciones han cambiado considerablemente, CC ha sido un socio de gobierno que no es de fiar, ha sido desleal en todo el mandato y lo más lógico, dado que el gobierno municipal no funciona, es que hagamos la moción de censura”.

Sin embargo , el edil reconoció que “no se puede presentar ninguna moción de censura, con la ley en la mano, si la dirección regional no le da el visto bueno y la autoriza”, por lo que pidió que se posicionen “otras personas que dan largas en este asunto”. “Como todo el mundo se ha pronunciado públicamente diciendo que ya no hay pacto en cascada y que, además, ya se han celebrado varias reuniones en este sentido en La Laguna y fuera, pues ¿cuál es el impedimento? No hay ninguno”, enfatizó Javier Abreu.

Por su parte, el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, afirmó ayer tras el encuentro que hay “razones para el optimismo” ya que, de momento, “nadie ha dicho un no rotundo” aunque reconoció que “quizás la gestora del PSOE es la más tibia para afrontar este proceso”.

Ascanio destacó la “coincidencia plena” de Unid@s se puede y los dos ediles socialistas en “la necesidad de la moción de censura” a CC en el Ayuntamiento, aunque no quiso adelantar la estrategia a seguir ya que “este proceso tiene que hacerse de la forma más discreta posible e intentando hacer las cosas bien, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.