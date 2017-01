Jesús Morera: “Las presiones de Clavijo para recortar en Sanidad fueron una tomadura de pelo”

El socialista Jesús Morera vuelve al Hospital Doctor Negrín, pero ya no como consejero de Sanidad del Gobierno canario sino como jefe de Neurocirugía. Es lo que tiene no vivir de la política, sino de una profesión. En esta entrevista, repasa su año y medio de gestión, y opina sobre su sucesor, José Manuel Baltar, un gestor de la sanidad privada cuya designación, a su juicio, más que un problema de conflicto de intereses o ético, representa el cuño “ideológico” de un Fernando Clavijo (CC) “que no cree en el modelo de gestión público”. Y advierte de que él comenzó la revisión de los conciertos con la sanidad privada para adaptarlos a la legislación vigente y en marzo preveía sacar a concurso la parte de hospitalización, para posteriormente hacer lo propio con la quirúrgica. El presidente del Ejecutivo destituyó a Morera el 23 de diciembre y a los otros consejeros del PSOE, en lo que supuso la ruptura del pacto. Denuncia el exconsejero que las “presiones” que recibió de Clavijo y de Rosa Dávila (consejera de Hacienda) para que recortara gastos supusieron “una tomadura de pelo” porque había un superávit de casi 200 millones de euros en octubre pasado en las arcas autonómicas. No duda Morera cuál es ahora la receta o, más bien, el procedimiento quirúrgico para la situación política actual: su partido debe liderar una moción de censura, ya que, a su juicio, resulta “irregular e inusual” que CC ostente todo el poder con solo el 18% de los votos.

– ¿Cómo se sintió el pasado verano cuando escuchó a Fernando Clavijo y a Rosa Dávila cuestionar su gestión porque se disparaba el gasto en Sanidad?

“En ese momento no lo viví como un ataque a mi persona sino al servicio publico de salud, sentía que ellos no estaban teniendo sensibilidad y no comprendían las carencias históricas de la sanidad. Se nos intentó recriminar que los resultados no estaban siendo buenos, cuando estábanos haciendo de tripas corazón, porque en 2016 teníamos 25 millones de incremento en 20016 , pero reales solo 13, porque 12 eran para la subida salarial. Todo aquello me sonó a broma de mal gusto”.

-Patricia Hernández se siente “bastante dolida” con Clavijo ya que le obligaron a usted a recortar, cuando había dinero de sobra.

“El 3 de agosto, en una reunión de gerentes de centros sanitarios, convocada por Clavijo, con la vicepresidenta y Hacienda, el presidente solicitó ahorrar 51 millones en el último cuatrimestre, y nos opusimos radicalmente. Pero minimizando daños, unos días después aceptamos recortar 10 millones. Dos meses después, en una nueva reunión con los gerentes, Clavijo comunica que ya no hacía falta que ahorraran y que podían gastar 5 más. Y lo hizo sin avisarme ni a mi ni a Patricia, un gesto des desconsideración. Porque ya se habían suspendido intervenciones quirúrgicas, con el drama que generaba eso a las personas. En diciembre nos enteramos de que Canarias tenía un superávit en 196 millones a 31 de octubre, cuando en 2015 en esa fecha había un déficit de 130 ; es decir, 325 de más en el balance interanual. Por tanto, fue innecesaria esa presión a Sanidad. Nos suena a tomadura de pelo”.

-¿ Cómo eran sus relaciones con Clavijo en esa etapa convulsa?

“No estoy en política para hacer amigos pero debe haber relaciones de confianza, y esta desapareció desde hace tiempo. Le di muchas opiniones pero creo que nunca le convencí de nada porque tenía una hoja de ruta clara. En año y medio solo tuvimos una conversación cara a cara solos, lo cual es significativo. No reconozco en él al líder que debió haber sido del Gobierno; no empatizó, no se disculpo por sus errores, y la adenda al pacto CC-PSOE la incumplió cuanto pudo”.

– La dirigente regional de Ciudadanos Teresa Berástegui reveló en este diario que Clavijo estuvo detrás de la moción de censura en Granadilla contra el PSOE…

“Esas declaraciones para mi fueron muy significativas: conocer que él estuvo involucrado en esa intriga fue demoledor”.

– Hagamos balance. ¿De qué medidas como consejero se siente usted más orgulloso?

“Avanzamos en el acceso universidal a la asistencia sanitaria; transparentamos las listas de espera; convocamos la oferta publica ¡de 2007! para enfermeros y auxiliares administrativos; controlamos los problemas de las Urgencias en invierno; se aprobó por unanimidad el Plan de Salud; presentamos el Plan de Urgencias Sanitarias; iniciamos la elaboración del plan de cuidados paliativos; el Plan de Salud y de renovación de equipamientos tecnológicos; pusimos en marcha la hospitalización en el Sur de Tenerife; se reiniciaron obras de centros de salud, y la Urgencias del HUC”.

– ¿Y qué asuntos no pudo desatascar y por qué? Las listas de espera siguen siendo enormes…

“Me hubiera gustado avanzar mas en el Instituto de Investigación Sanitaria, resolver el problemas de los profesores vinculados al HUC -pues no hemos logrado cerrar los convenios con las universidades-, no hemos cerrado la integración del hospital insular de Lanzarote y sobre todo la regularización de plantillas de eventuales que son estructurales, unos 2.300 trabajadores. Las listas de espera siguen ahí. Hicimos un esfuerzo importante de operar a enfermos de complejidad con más de tres años en espera, pero sin recursos no podíamos hacer más, si bien las listas de espera bajaron un 6% en noviembre. Y me siento orgullo del programa especial de pruebas diagnosticas en fin de semana”.

– El nuevo consejero de Sanidad mantiene lo que dijo hace meses cuando era gestor de la sanidad privada: que con 16 millones con hospitales privados resolvía las listas de espera (ahora dice que las de más de seis meses)…

“Ese comentario era y es una frivolidad. Usamos 23 millones en Gran Canaria y 23 en Tenerife para cirugía concertada y no damos abasto. Ahora Baltar matiza y dice que solo para mas de seis meses, pero aún así es irrealista, manifiesta desconocimiento de lo que ocurre, porque hay enfermos con cirugías muy complejas, que ha rechazado la medicina concertada. En el presupuesto para 2017 hay 10 millones para reducirlas”.

– ¿Supone para usted una incompatibilidad que Baltar esté al frente de la sanidad pública tras ser 20 años gestor en la privada, en un grupo que tiene conciertos con la pública en Gran Canaria?

“Más que un problema ético o de conflicto de intereses es ideológico: Clavijo no cree en el modelo de gestión pública”.

-¿A algunos poderes fácticos les resultaba incómodo usted?

“Me resistí a pensarlo mucho tiempo, pero visto el devenir de las cosas cabe pensar que sí. Remover el asunto de los profesores vinculados del HUC o el nuevo modelo de contratación con la medicina concertada y la desprivatización de la medicina nuclear en el Doctor Negrín… Eso generó bastantes aspavientos del sector empresarial, pues tocar el estatus quo dominante no sentó bien a algunos. Pero lo peor es que algún político le compró esa idea”.

-¿Hay un peso excesivo de los convenios con la sanidad privada en Canarias o es el normal?

“Canarias es la tercera comunidad que dedica mas porcentaje a servicios concertados. Históricamente se han defendido en exceso y nadie había hecho nada por revertirlo. En 2016 redujimos 4 millones la concertación. Hemos intentado reducir el dinero que se dedica a la concertada”.

– Usted ha iniciado la revisión de los contratos con la sanidad privada para sacarlos a concurso y cumplir con la legislación vigente. ¿Cómo queda ese proceso? ¿Le parece raro que nadie haya hecho ese trabajo antes que usted?

“Me encontré con conciertos de 1976 y 1977 y emprendimos la redacción de un nuevo modelo de concertación, empezando por la hospitalización (después vendría el de cirugía) y mi idea era sacarlo a concurso en marzo, para exigir parámetros de calidad. No quiero especular sobre por qué no se hizo antes que yo, no creo que por maldad, tal vez por comodidad, los funcionarios me dijeron que llevaría mucho tiempo y trabajo”.

– ¿Qué opinión le merece el nuevo consejero de Sanidad?

“Tiene capacidad intelectual y conocimiento de la materia, pero ha representado muchos años el interés de un sector que gana mas dinero cuanto peor le va a la sanidad pública. En lo público hace falta también corazón, mano izquierda y sensibilidad, y en lo privado se prima lo contrario: cabeza, calculadora y pragmatismo”.

– ¿Por qué han tardado tanto en construirse y equiparse los nuevos hospitales comarcales de Tenerife? Mucha gente ha llegado a pensar en intereses privados…

“Es fácil pensar que los había detrás, pero yo no he tenido otros problemas que la falta de presupuesto, y eso es voluntad política, y demora de procesos administrativos. Mi partido y yo nos comprometimos a no demorar más esos proyectos, y pusimos en marcha la hospitalización con el Sur, y el tramite para paritorios; y en el Norte el dinero para los quirófanos”.

– ¿Cree usted que su partido debería promover una moción de censura contra Clavijo?

“Para una moción de confianza está visto que no tiene voluntad, por lo que sí creo que el PSOE debe presentar una moción de censura, y estamos legitimados para ello porque somos la fuerza más votada en Canarias. Hay que censurar a un presidente que no cree en los servicios públicos y propugna un modelo de Canarias que despoja al Gobierno canario de competencias en favor de los cabildos, y eso es generar diferencias entre ciudadanos de las distintas islas. Dotar mejor al Servicio Canario de Salud es la mejor compensación de la doble insularidad, y si se destina a otras cosas no se compensa. Se habría avanzado en igualdad de servicios públicos en las 7 islas con el Fdcan”.

– El PP canario ha pedido la presidencia si hay una moción de censura. ¿Qué le parece?

“El PP admite que Fernando Clavijo no debe ser presidente, por lo que ya tenemos algo de lo que hablar. Que CC, tercera en votos, tenga todo el poder, es una situación irregular e inusual.

-¿Debe el PSOE suscribir el Pacto por la Democracia que promueve Demócratas para el Cambio, ya que solo su partido, CC y ASG no lo han hecho aún, para que en las próximas elecciones autonómicas los canarios voten con un sistema electoral más proporcional con el factor poblacional y con barreras más bajas para acceder a un escaño?

“No conozco la letra pequeña de ese pacto, pero si es como usted pregunta, el PSOE está por por bajar esos topes, y por una lista regional, junto con las insulares, que mejoraría la proporcionalidad. Eso hay que introducirlo en una disposición adicional del nuevo Estatuto de Autonomía o en una ley, pero de modo que en 2019 esté en vigor. Así que estoy de acuerdo con Demócratas para el Cambio en que una modificación del actual sistema electoral con esos dos criterios debe aplicarse ya en las próximas elecciones”.