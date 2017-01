El juez permite cerrar los kioscos de Las Teresitas

Apenas un día después de que el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, informara de que el contencioso-administrativo presentado por los propietarios de los kioscos de Las Teresitas, obligaba a paralizar los primeros cierres, el juzgado comunicó que desestimaba las medidas cautelares exigidas por los kiosqueros. Esto supone que Urbanismo podrá seguir adelante con los precintos para los que ya tiene autorización judicial, y que se llevarán a cabo en los próximos días. El auto, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, no entra en el fondo de la cuestión planteada por los propietarios en el contencioso, y solo explica los motivos por los que no se puede suspender cautelarmente el cierre. Y lo hace de una forma meridianamente clara: no se les está causando un daño irreparable, ya que pueden reabrirse si el juzgado les da la razón y además pueden pedir una indemnización a la administración, sumado al hecho de que no tienen licencia y que, además, incumplen con normas medioambientales.

El juez apoya su argumentación en tres puntos. El primero es el ya mencionado de que el precinto no les causa un daño irreparable o de difícil reparación. En segundo lugar, detalla el titular del juzgado que los solicitantes “no acreditan tener licencia de actividad u otro título habilitante, como declaración de responsabilidad, a pesar de ejercerla sobre suelo de dominio público”. El magistrado, además, lanza una crítica velada al Ayuntamiento capitalino, al argumentar que “el hecho de que haya existido tolerancia de las administraciones públicas ante la actividad de dichos kioscos, no justifica una apariencia de buen derecho que subordine la presunción de validez de la actuación administrativa”.

El tercero de los puntos de la argumentación del juez, en cuanto a la ponderación de intereses en conflicto, señala que se impone el interés general al particular de los propietarios. En este punto, el auto relaciona los incumplimientos de los kioscos con respecto a la normativa sobre frigoríficos y congeladores, la falta de suministro permanente de energía eléctrica que asegura el mantenimiento de la cadena de frío, la ausencia de lavavajillas y suministro de agua caliente y fría, o lavamanos de apertura no manual y la incorrecta evacuación de aguas residuales de aguas pluviales.

Por todo ello, estima el juez, prevalece el interés general de preservación de la salud pública y de ordenación de actividades clasificadas, sobre el interés particular lucrativo de ejercer la actividad de kiosco bar, sin acreditar título habilitante conforme a la normativa de actividades clasificadas, en suelo que es dominio público. “En consecuencia, no se aprecia perjuicio de imposible o muy difícil reparación, tampoco se aprecia apariencia de buen derecho, ni prevalencia de un interés particular sobre el interés general”.

Propietarios

Los kiosqueros confirmaron, ayer, el inicio de distintas movilizaciones para que el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Urbanismo, les reciban. Antonio López, presidente de la Asociación de los kioscos de Las Teresitas, consideró ayer que este es un problema político y que debe ser el alcalde el que le ponga fin. Insistió en que sí tienen papeles que demuestran su legalidad y exigen que el alcalde les de una solución. Mientras, fuentes de la Alcaldía confirmaban a este periódico que los servicios jurídicos municipales han desaconsejado celebrar reuniones con una de las partes implicadas en el proceso penal que se sigue en este caso.

López detalló que ya han solicitado formalmente la reunión. También que ya han pedido la concesión de una licencia municipal provisional para que, mientras se resuelve el asunto judicial, no tengan que cerrar.