La comisión que investiga el caso Grúas citará también al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC)

No podía ser de otra manera, pero ayer se produjo el anuncio oficial de que así será. La comisión creada por el Ayuntamiento de La Laguna para aclarar las irregularidades detectadas en el servicio municipal de grúas entre los años 2011 y 2015 invitará al actual alcalde, José Alberto Díaz, para que ayude a desentrañar lo acaecido en esos cuatro años, en los que el servicio, pese a estar intervenido desde 2013, acumuló deudas por más de 715.000 euros a pesar del generoso trato otorgado por el Consistorio de la Ciudad de los Adelantados. El testimonio de Díaz es considerado fundamental para los trabajos de esta comisión, por cuanto se trata del concejal del área responsable de este servicio de grúas en aquellos años. Tanto su intervención como la del ya invitado formalmente Fernando Clavijo, hoy presidente del Gobierno de Canarias y antecesor de Díaz al frente del Ayuntamiento lagunero, serán, sin lugar a dudas, los referentes de mayor enjundia política para la comisión, aunque de momento no consta que finalmente acudan, por cuanto no hay obligatoriedad.

Respecto a la comparecencia de Díaz, fue el concejal que representa al Grupo Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en la comisión del caso de las grúas de La Laguna, Juan Luis Herrera, quien anunció ayer que pedirá, en la próxima sesión del lunes 23 de enero, que se incluya en la lista de comparecientes al actual alcalde. Como quiera que los grupos opositores cuentan con mayoría en la comisión, se da por hecho que la propuesta de Herrera será aceptada, tal y como ya ocurrió con Clavijo la semana pasada.

Explica el concejal en una nota de prensa que su propuesta permitirá que Díaz explique, por ejemplo, “por qué decidió renovar la concesión en 2014 a Autogrúas Poli, a pesar de que la caótica situación de la empresa y los continuos y flagrantes incumplimientos del pliego de condiciones auguraban un desenlace similar al que estamos viviendo”.

Herrera añade que otro de los asuntos clave que Díaz debe aclarar es “por qué dio un anticipo de 120.000 euros a una empresa intervenida que claramente estaba incumpliendo el pliego de condiciones por el que se le adjudicó la concesión del servicio, con informes en contra de la Intervención General del Ayuntamiento”.

El edil entiende que “ninguno de los datos existentes en el contexto de la operación aconsejaban tales decisiones”. De este modo, Herrera recuerda que la empresa adjudicataria no tenía la preceptiva tarjeta de transporte que era obligatoria para prestar el servicio, así como que acumulaba deudas con los trabajadores y la Seguridad Social, y que incluso se había dedicado supuestamente a vender piezas que quitaban a los vehículos custodiados en los depósitos municipales. Es importante reseñar que este presunto saqueo de los vehículos se encuentra en la actualidad bajo investigación judicial, después de que un grupo de extrabajadores de la concesionaria denunciaran tales hechos. Esa denuncia, así como la negativa de acudir al depósito municipal de la calle Espinero (donde supuestamente se cometían las extracciones para vender las piezas como recambios a través de Internet), derivó en los despidos de estos empleados, a quienes la Justicia posteriormente ha dado la razón en algunos de los casos. Así, uno de los despidos ha sido declarado nulo y otro improcedente, si bien en ambos se ha presentado recurso.

Sea como fuere, el concejal de XTF-NC añade en su motivación para invitar al actual alcalde que “no solo es evidente que José Alberto Díaz conocía todos estos extremos por su condición de concejal responsable del área, sino que, además, en la pasada legislatura se propusieron varias mociones que finalmente fueron rechazadas por Díaz y todo el equipo de gobierno de CC y PSOE”. Herrera especifica que entre las propuestas rechazadas que deberá explicar el actual alcalde de La Laguna figuraba “el rescate del servicio, aconsejado por el sentido común con los datos en la mano, aunque finalmente se decidió seguir apoyando a los antiguos propietarios”.