Medidas de emergencia por el repunte de la gripe en las Islas

Canarias está atravesando la segunda epidemia de gripe de la temporada, algo poco usual. De hecho, el último caso que se recuerda, con dos picos epidémicos, se remonta a hace unos 10 años. En concreto, si la franja estipulada por Salud Pública para considerar epidemia está situada en los 120 casos por cada 100.000 habitantes, en la pasada semana se superó dicho umbral, con un total de 124 enfermos por cada 100.000 personas. Esta epidemia, en su mayoría causada por la variante de gripe A, se ha visto agravada con la presencia de calima.

Este nuevo pico de la enfermedad ha provocado una saturación en los servicios de urgencias, sobre todo, en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), como ha podido saber DIARIO DE AVISOS. Según han denunciado los sindicatos de trabajadores sanitarios, la situación del colapso se ha agudizado estos días con la gripe, ubicando pacientes en los propios pasillos del servicio al no haber sitio disponible. Además, esta situación no solo se ha apreciado en Tenerife, sino que también se extiende a La Palma y Gran Canaria. En esta última isla los representantes sindicales de médicos y enfermeros piden medidas excepcionales para solventar la situación de sobrecarga asistencial que sufren los servicios de urgencia de los centros de salud y de los hospitales a causa de la gripe.

Desde el sindicato de enfermería Satse confirmaron que el colapso se localiza en el HUC. Su portavoz en este hospital, José Ramón Plasencia, indicó que se han visto en los últimos días “pacientes en los pasillos, porque el resto de zonas de observación están llenas”, y añadió que en la mayor parte de los casos de gripe se trata de personas mayores con otras patologías.

Levy Cabrera, del Sindicato Médico, recalcó que buena parte de esta saturación se debe a la falta de inversión en recursos y, especialmente, a la necesidad de ampliar los servicios de urgencias por parte de la Consejería de Sanidad regional. Subrayó que, con los episodios de calima, los problemas respiratorios se ven agravados, y destacó la importancia de informar a la población a la hora de que, si no padece una dolencia importante, evite acudir a los servicios médicos para no contagiarse.

El portavoz de Intersindical Canaria (IC), Jaime Bethencourt, incidió también en este colapso, aunque explicó que esta saturación en el HUC es algo ya “casi permanente”, que se agrava con la gripe. “Esto es consecuencia de una situación global caótica en toda la Isla, por falta de inversiones”, aseveró. Por ello, Bethencourt apuntó la necesidad de incrementar los recursos económicos y matizó que, aún, están a la espera del posicionamiento del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del nuevo consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Al respecto, fuentes del centro señalaron que el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias presenta estos días una “presión asistencial debido a la época estacional en la que nos encontramos”, puesto que es habitual que durante los meses de invierno se registre un “mayor número de usuarios con patologías respiratorias, en muchos casos en personas mayores que requieren ingreso”. No obstante, insistieron en que se sigue prestando la atención y los cuidados correspondientes a los pacientes, gestionando cada patología individualmente para determinar si corresponde su ingreso hospitalario o no, y estando operativos todos los recursos disponibles.

Recomendaciones

Ante esta situación, a diferencia de La Palma, donde se ha recomendado evitar las visitas a los enfermos, los hospitales tinerfeños no han llegado a este extremo, pero sí cuentan con protocolos para hacer frente a estas situaciones. Asimismo, según explicaron desde el HUC y La Candelaria, cuando en un hospital se debe ingresar a un paciente por diagnóstico gripe, se llevan a cabo medidas sistemáticas de aislamiento. Desde el centro hospitalario se ofrece una serie de recomendaciones a la hora de visitar a los enfermos por gripe, como es la de disminuir la rotación de familiares por paciente, restringiendo el número de visitas.

Por otro lado, cuando se procede a la visita se informa de las medidas que deben llevar a cabo para moverse en el interior de la habitación, como es llevar a cabo una correcta higiene de manos a la entrada y la salida, así como otras medidas que se toman en cualquier tipo de aislamiento, por ejemplo, el uso de la mascarilla, bata y guantes Otra recomendación es que, cuando haya finalizado esta visita, se salga del hospital y no se deambule por el interior del centro. De esta manera, no solo se protege al enfermo aislado de agentes externos, sino que además se evita la difusión del virus.

Según los datos manejados por el departamento de Salud Pública, hasta el momento el Archipiélago contabiliza unas 86 personas ingresadas con diagnóstico gripe, y un total de 9 fallecidos (el pasado año se alcanzaron la docena de muertes). Debido a este segundo brote, generalizado en la zona norte de España y buena parte de Europa, se ha ampliado en un mes, hasta el próximo 31 de enero, el plazo de vacunación. Desde la Administración se incide en la vacunación para evitar la enfermedad, sobre todo a la población de riesgo, es decir, embarazadas, niños, mayores, enfermos crónicos y con patologías respiratorias.

El alergólogo Fernando de la Torre señaló que en Canarias la tasa de asmáticos es mayor y, además, esta enfermedad y las alergias no son estacionales, sino que se padecen todo el año, lo que, sumado con la calima, complica los procesos gripales.

El especialista en Microbiología Antonio Sierra detalló a este medio que habrá que observar si este segundo pico epidemiológico se confirma en estos días, y recordó que este año el brote se adelantó a finales de noviembre. Aun así, recalcó que hay muchos casos de procesos catarrales agudos que se confunden con la gripe, y puntualizó que la cepa más presente esta temporada es la conocida como H2N2, que data de finales de los años 60. Por último, destacó la importancia de la vacunación, dado que, como media, puede frenar el 70% de los cuadros gripales.

La excepción en La Candelaria

Las urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria registra una actividad asistencial “normal propia de esta época del año”, según fuentes del centro. Añadieron que el invierno es la época en la que está presente el virus de la gripe y es la temporada en la que fomenta un aumento de las patologías respiratorias.

46 nuevas camas

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) prepara la puesta en marcha de 26 nuevas camas, que se pondrán en servicio en el área de Urgencias, de las cuales, tres de ellas serán de aislamiento, según indicaron desde el propio centro. Asimismo, algunos de los sindicatos cuestionaron esta previsión, no solo debido a los “continuos retrasos”, sino también a la falta de recursos materiales y humanos para que puedan estar preparadas.

Del mismo modo, desde Intersindical remarcaron que el hospital prevé poner en servicio durante esta misma semana unas 20 camas en el hospital del Norte, de tal manera que ya estarían operativas las 50 habilitadas.