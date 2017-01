La Guardia Civil certifica el saqueo de piezas en los coches del depósito municipal

Piezas extraídas de los vehículos custodiados en un depósito municipal lagunero tras ser retirados de la vía pública fueron vendidas a través de Internet. Así lo certifican los investigadores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (Sector de Canarias) que investigan el llamado caso Grúas en funciones de Policía Judicial bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Ciudad de los Adelantados. Tal verificación está recogida en el atestado número 2014-004850-000004 de las diligencias que actualmente se instruyen en el referido juzgado, y que se iniciaron en 2011 a cuenta de la denuncia presentada por varios empleados de la concesionaria por aquel entonces. Precisamente, estos empleados fueron despedidos al poco de negarse a trabajar en el depósito municipal en cuestión, ubicado en la calle Espinero, centro neurálgico de estas presuntas actividades delictivas. Como es sabido, en este caso figuran como investigados (antes llamados imputados) un grupo de siete personas a los que estos denunciantes y el anterior responsable de la concesión, José Padilla, consideran “afines” o “amigos” al entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, hoy presidente del Gobierno de Canarias. Precisamente, la comisión municipal que estudia este caso acaba de invitar a Clavijo para que facilite en el seno de la misma las oportunas aclaraciones ante las irregularidades detectadas en este servicio municipal entre los años 2011 y 2015, justo cuando dicho grupo de siete ostentó la titularidad de la concesionaria con catastróficos resultados.

Respecto a la verificación llevada a cabo por la Guardia Civil, es el fruto de un minucioso trabajo que incluye la ardua tarea de la localización de algunos de los vehículos afectados por estas prácticas, más complicado de lo que parece porque no son pocos los casos en que estos turismos llevan en el depósito municipal varios años. Justo es reconocer la trascendental aportación realizada por los denunciantes para el buen éxito de la investigación, si bien no parece que los presuntos responsables ocultasen mucho el rastro. No en balde, en los anuncios para vender las piezas llegó a figurar un número de teléfono corporativo de la propia concesionaria (concretamente, uno para las llamadas desde La Cuesta) y al telefonear los investigadores respondió nada menos que el propio responsable del depósito municipal. A este respecto, es, a su vez, de justicia añadir que dicho responsable excusó la utilización de dicho número en la avería de su teléfono (traspasando así la posible responsabilidad a quien se lo permitió) y que sostuvo en el juzgado que los anuncios relacionados con los vehículos del depósito eran solo un señuelo.

El responsable del recinto fue a vender… a los propios agentes

Fue el 17 de enero de 2014. Tras presentarse la denuncia por parte de los exempleados, los guardias civiles asignados al caso respondieron a los anuncios publicados en Internet interesándose por una caja de cambios y, claro, ocultando su identidad . A la cita se presentó nada menos que el responsable del depósito, y llevó consigo la caja de cambios en cuestión. Sin embargo, no tenía número identificativo y la distribuidora no pudo ayudar. La celada de la Benemérita funcionó a medias.