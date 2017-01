La Mesa del Parlamento decidirá si Clavijo da explicaciones este mes o las demora hasta febrero

Los cuatro consejeros del PSOE en el Ejecutivo canario están destituidos por Fernando Clavijo desde el 23 de diciembre, y, en consecuencia, desde entonces, ya no hay pacto de gobierno. Pero este desenlace se ha producido justo en Navidades, con un Parlamento autonómico sin sesiones en enero, mes inhábil para sus señorías, salvo para los trámites del proyecto de Ley del Suelo. ¿Cuándo dará explicaciones entonces Clavijo, ya con un gobierno en minoría, ante la Cámara legislativa? La pregunta deberá despejarla la Mesa del Parlamento.

Tres grupos que suman 27 diputados (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) pidieron de forma conjunta el 29 de diciembre la convocatoria de un pleno extraordinario, cuanto antes, monográfico sobre la crisis de gobierno, en el que Clavijo explique las razones de esas destituciones, su programa y con qué apoyos cuenta. No sería cuestión de confianza, pero casi, para un presidente que tiene solo 18 de 60 diputados, más el apoyo público de los 3 de ASG, y un PP con una postura ambigua, que de momento no le pone una soga al cuello pero tampoco, al menos públicamente, la garantiza un respaldo entusiasta.

El día 27 CC-PNC, con firma de su portavoz, José Miguel Ruano, registró una solicitud de comparecencia del Gobierno (que no de su presidente) para que informe “sobre la situación política tras la ruptura del pacto y las perspectivas de futuro). El día 29 Ruano presentó un nuevo escrito para que esa comparecencia “sea debatida ante el pleno de la Cámara”. Pero sesiones plenarias no habrá hasta febrero, a no ser que la Mesa del Parlamento así lo decida.

Por peticiones que no sea, porque, por separado, los citados tres grupos de la oposición también han solicitado que Clavijo dé la cara ante el Parlamento: el PSOE registró un escrito el día 27 (el motivo, las destituciones de los consejeros socialistas). A la jornada siguiente hizo lo propio NC, demandando que el Gobiern” acuda al pleno para aclarar su programa y los apoyos que tiene. El día 29, Podemos reclamó que Clavijo explique ante el pleno “cómo piensa abordar la nueva situación política tras quedarse en minoría”, y, en otro escrito ese mismo día, solicitó la comparecencia del Ejecutivo ante el pleno “para explicar las decisiones adoptadas por el Gobierno en minoría tras la ruptura del pacto”.

Un vistazo al Reglamento del Parlamento permite observar que no está claro en estos casos qué prevalece, si la demanda de un pleno extraordinario en periodo no lectivo, o la de un pleno ordinario cuando se reanude el periodo de sesiones, en febrero. El asunto se antoja polémico en la Mesa de la Cámara y en la Junta de Portavoces. Y si no, al tiempo.