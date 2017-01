“Hay la oportunidad de sacar a CC del poder y Podemos debe garantizar ese cambio”

La secretaria de Igualdad de Podemos a escala nacional, Clara Serra, ha visitado Tenerife en una gira por todo el país para conocer de primera mano los problemas de las mujeres en cada región y dentro de su propio partido, y así propiciar que puedan participar más en la política. En esta entrevista con el DIARIO habla de derechos de la mujer, pero también de la política autonómica, pues cree que hay “una oportunidad de desalojar del Gobierno canario a CC”, y que para ello es necesario “diálogo, flexibilidad y altura de miras” en el Parlamento regional, aunque no apoya un mero cambio de Coalición por el PP.

-¿Qué dificultades encuentra en Podemos para que la mujer pueda participar en política?

“Las que puede haber en la sociedad, donde hay dificultades para compatibilizar vida familiar con el empleo, y también con la política, pues a muchas mujeres se les hace difícil participar en asambleas cuando son madres. Y tenemos que buscar a eso soluciones. Hay menos mujeres en los cargos de primera línea en el partido, como hay techos de cristal en el mundo laboral. En Podemos apostamos por la paridad en los órganos y las listas en cremallera, pero sigue habiendo muchos espacios donde no es tan fácil de aplicar. Queremos solucionar también eso en la sociedad y en el partido, con más recursos”.

-¿Qué cambios legislativos requiere aún la igualdad?

“Hay que hacer cambios. Sigue corriendo a cargo de las mujeres cuidar los niños y personas dependientes, un trabajo no remunerado. Cuando lo hombres asuman esta tarea en igualdad de condiciones que las mujeres, no serán menos contratadas por las empresas. También hay que apostar por un servicio público de escuelas infantiles gratuito para todas las familias, tarea pendiente en este país, y reforzar atención a la dependencia. Porque las mujeres son cuidadoras a costa de sus propios derechos. También hay que hacer reformas legislativas a favor de las familias monoparentales o monomarentales, porque la mitad de los niños españoles está en situación de pobreza o riesgo de exclusión social”.

-¿Y violencia machista?

“Mucho por hacer aún. Y se ha recortado a la mitad el dinero para luchar contra esta lacra. Sin recursos no hay feminismo ni protección contra la violencia machista. Los poderes públicos tienen la obligación de proteger los derechos de las mujeres sin que presenten denuncia, como en facilitarle una vivienda. Los servicios sociales están llenos de profesionales cualificados para certificar si una mujer está siendo maltratada”.

-También hay falsas denuncias de maltrato contra los hombres…

“Según el Consejo General del Poder Judicial, son menos del 1% las denuncias falsas, y se identifican y se descartan. Así que ese no puede ser argumento contra la ley en esta materia”.

-¿Está Podemos viviendo una grave división interna entre iglesistas y errejonistas?

“Forma parte de una organización política que haya debates, y que haya diferencias, es normal; debatir es una seña de identidad de Podemos. Algunos medios de comunicación simplifican todo y hacen ver que un debate enriquecedor es una guerra de familias. Pero hablar de un enfrentamiento entre él y Pablo Iglesias es simplificar este debate en dos liderazgos masculinos e invisibiliza a muchas mujeres del partido. Estoy de acuerdo con Íñigo en que debemos hacer un esfuerzo enorme por demostrar que en las instituciones, donde nos han puesto los ciudadanos y cobramos un sueldo, hacemos un trabajo excelente, con capacidad de gestión, mejor que PP y PSOE. Esa parte institucional no se opone a las reclamaciones en la calle o en la sociedad civil”.

– ¿Qué le parece que CC gobierne en Canarias en solitario con solo el 18% de los votos? ¿Debe presentarse una moción de censura contra Clavijo?

“Se abre una oportunidad de desalojar a CC del poder, y Podemos tiene la obligación de garantizar un cambio de gobierno, sin CC, pero tampoco un Gobierno del PP”

-Pero sin el PP no es posible una mayoría alternativa a CC….

“Para eso están los acuerdos parlamentarios, que no son el fin en sí mismos, sino lograr una mayoría que represente a la mayoría de la gente, que haya altura de miras y flexibilidad para dialogar con todos. Me parece lo responsable y así lo hará Podemos. Obviamente, el límite será que no haya un Gobierno del PP en Canarias, pues nos parece muy hermano a CC en cuanto a forma de gobernar”.

-¿Qué le parece el sistema electoral canario? El tercero más votado, CC, primero en escaños…

“Podemos defiende la reforma de este sistema, que es antidemocrático. No representa la voluntad de los votantes, y queremos avanzar hacia uno más proporcional”.