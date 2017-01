La Policía investiga una paliza a una adolescente en Lanzarote

La Policía Nacional de Lanzarote está investigando unos vídeos que están circulando por Facebook y Whatsapp en la que se puede apreciar una brutal agresión a una adolescente por parte de otras dos chicas en Arrecife, según adelantó la Cadena Ser Lanzarote esta mañana.

Las imágenes son muy fuertes y en una parte del vídeo se puede ver cómo una de las agresoras le da patadas en la cabeza a la víctima, pisándola con fuerza en repetidas ocasiones, y posteriormente, fuertes patadas en la espalda. Lo único que puede hacer la víctima es encogerse en el suelo y protegerse la cabeza con las manos. Por el momento, se desconoce su estado de salud.

La Policía Nacional ya ha identificado a la joven que recibe la paliza, a las dos agresoras y a quien graba el vídeo. Una de ellas ha publicado en su Facebook una disculpa:

“Quiero pedir perdón humildemente y mi arrepentimiento desde lo más profundo de mi corazón por mi falta de humildad , a aquellas personas que una vez me brindaron su amistad y les traicioné, les fallé y decepcioné, también a mis familiares, personas que han estado a mi lado toda mi vida y he sido infiel hacia su confianza depositada en mi, a más que ninguna otra persona que a esa chica y a su familia, que tanto daño y desprestigio le hice, esa falta de razonamiento y humanidad hacia ella en ese momento, lo hice mal, fui inhumana, y pido perdón a todos no por como me siento yo y como la hice sentir a ella, soy consciente de que son solo palabras, las cuales no borran mis impunes actos, pero quiero al menos mostrar mi arrepentimiento. Las personas que realmente me han llegado a conocer, saben como soy realmente, y de la manera en que me dejé llevar.Espero demostrar con hechos que en el fondo no soy una mala persona. Una vez más perdón a todos”.