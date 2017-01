La semana que quitará el sueño al presidente, bajo el “ruido” opositor

Por A. M. S.

Los próximos días, entre hoy y el jueves 19, serán una prolongación de la pesadilla que algunos viven, día y noche, en Coalición Canaria (CC). Por primera vez en el último cuarto de siglo, CC no tiene asegurada su continuidad en el Gobierno canario. Aún quedan muchas piezas que mover, es cierto, y tanto los unos (en esta formación) como los otros (todos los demás, a excepción, de momento, de la ASG de Casimiro Curbelo) las están moviendo en el inédito tablero de ajedrez que es hoy la política canaria. No hay jaque mate, pero a Fernando Clavijo, que se queja del “ruido” de la oposición, le empiezan a acechar alfiles, peones, caballos, castillos y hasta el rey y la reina oponentes. La jugada es compleja, pero, por una vez, no tiene la victoria en su mano, lo que desconcierta en el seno de CC.

Una semana para no dormir empieza hoy (ya van varias y habrá previsiblemente más). El presidente se reúne en Las Palmas de Gran Canaria con los grupos parlamentarios que le cuestionan para hablar de la Conferencia de Presidentes autonómicos con Rajoy, que se celebrará el martes, 17, en Madrid, después de dos años (Clavijo se propuso liderar un simulacro de la misma y dejó morir la idea ante la pobre convocatoria). Tal como están las cosas, este foro previo -con la ausencia de Podemos-, en el que se hablará de la nueva financiación autonómica, será un velatorio donde se conversa para cubrir el trámite.

El martes, Clavijo se rozará, por tanto, con Rajoy, de quien él asegura que le garantiza que no le presentará una moción de censura (el líder regional del PP, Asier Antona, dio a entender ayer que si lo hace un tercero, ese será otro cantar). También en Madrid, pero en otro marco, el Comité Federal del PSOE, que va a fijar la fecha del Congreso nacional del partido, estará este sábado el presidente de la gestora socialista canaria, José Miguel Rodríguez Fraga. Ahí verá a los dirigentes nacionales Javier Fernández y Mario Jiménez, así como a Susana Díaz, a quienes piensa pedir manos libres para actuar en Canarias, con el argumento de que no será un pacto solo con el PP, sino con casi toda la oposición.

Ayer, Fraga llegó a brindar por una moción de censura. En ese Comité el edil lagunero Javier Abreu también tendrá oportunidad de defender la censura en La Laguna contra CC, para la que ya hay reuniones con Unid@s se puede. El lunes habrá novedades, por cierto.

Y, como guinda, el jueves 19, el día D, Clavijo deberá dar explicaciones en el Parlamento canario, en un pleno extraordinario forzado por la oposición, sobre sus planes para sostener el Gobierno. Será la primera vez en la historia de la autonomía canaria que un presidente esté tan solo: 21 diputados frente a 39.