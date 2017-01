El fondo del lago de la plaza de España presenta grandes agujeros y desperfectos

La superficie del conocido como lago de la plaza de España, en la capital, presenta diversos agujeros y desperfectos, que se pueden constatar, especialmente, durante las tareas rutinarias de limpieza y vaciado del lago, como las que tuvieron lugar ayer.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz son conscientes de estos “desconchones” en el firme y están valorando diferentes alternativas técnicas y la disponibilidad económica para su sustitución. Así, el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explicó ayer que “tenemos algunos problemas con el material de piedra” de la superficie del lago porque “sufre con el uso y se descompone”. Por ello, el Consistorio está valorando en estos momentos las diferentes alternativas técnicas para arreglar el firme, como utilizar otro más impermeable, en base a los criterios técnicos y del estudio de arquitectos que diseñó la plaza.

“En principio no es un problema grave de mantenimiento -apuntó-, pero nos obligará a hacer una inversión importante para cambiarlo”. Cuantía que aún se desconoce pues todavía no se ha elegido la opción técnica, lo que condicionará también el plazo en el que se realizarán los trabajos de mejora en el firme del lago de la plaza de España, dado que “si es una inversión importante, igual hay que esperar a 2018, pero si no, intentaremos que sea este año”, añadió el concejal.



LIMPIEZA RUTINARIA

En esta valoración técnica se va a tener en cuenta, además, que con el nuevo material que se utilice se pueda ampliar el intervalo de limpieza del lago. En este sentido, Dámaso Arteaga explicó que actualmente el charco se limpia y vacía una vez por semana porque se genera un tipo de alga que “le da ese color verduzco cada pocos días” y que se tiene que retirar, además del tratamiento habitual del agua.

Por ello, con la mejora de la superficie del lago se quiere reducir también la generación de esta alga y la necesidad de tener que vaciarlo una vez por semana, ampliándolo a cada 15 o 20 días, y que simplemente se tenga que utilizar algún producto químico que no tenga, por supuesto, “ningún riesgo para los ciudadanos”, matizó Dámaso Arteaga.