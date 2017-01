Latinoamérica 2017: ¿Volver al Futuro?

Latinoamérica cierra 2016 con la previsión de mas esperanza de paz y desarrollo durante 2017, pues los logros no han sido pocos al derrumbarse el muro entre Cuba y Estados Unidos, acabar la guerra fraticida que por cinco décadas ensangrentó Colombia, y gobernantes de cualquier concepción política, que abusaron del poder, rinden cuentas ante la Justicia como el ya condenado genocida guatemalteco Ríos Montt; mas el inicio de juicios a la ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y el ex primer mandatario brasileño Lula da Silva, cuyos gobiernos eran presuntamente maquinarias de corrupción.

Pero queda mucho pendiente y parece que Donald Trump no ayudará. Como impedir que el ‘nepotismo matrimonial’ inaugurado por Daniel Ortega en Nicaragua acabe en dictadura hereditaria; o el sueño del presidente boliviano Evo Morales de eternizarse en el poder pese a que su pueblo en referéndum le dijo no; lo que también busca su homólogo ecuatoriano Rafael Correa; y especialmente evitar una anticonstitucional ‘perpetuidad chavista’ que puede acabar ensangrentando Venezuela. Sin olvidar, por cierto, investigar la presunta corrupción de la que son acusados el presidente de Brasil, Michel Temer; el mexicano Peña Nieto; o la familia de la chilena Michelle Bachelet.

Demasiado pedir a un 2017 que comenzará con Trump gobernando Estados Unidos, construyendo su muro con México; anulando los acuerdos con Cuba; y renegociando pactos multilaterales, lo que dañará economías emergentes como las de Argentina, Brasil o México, sintiéndose así al volante del Delorian de Volver al Futuro para reeditar la política de ‘la zanahoria y el garrote’ del siglo XX. Por tanto, solo queda alzar las copas y desear un Feliz 2017 a una Latinoamérica que, al parecer, solo acompañarán la Unión Europea mas Rusia y China, interesadas estas dos últimas en fagocitarse una región cuya importancia estratégica Trump aún no comprende.

