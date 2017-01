Lea Michele revoluciona Instagram con un desnudo

Lea Michele se desnuda en Instagram. Hasta hace poco, no eras nadie sin redes sociales, pero las celebridades han ido más allá y ahora si no sales desnudo en una de ellas, es como si no existieras.

Adhiriéndose a la moda de enseñarlo todo, la protagonista de Glee ha deleitado a sus miles de seguidores en Instagram con un ‘despelote’ integral, eso sí, de espaldas y con dibujito en forma de planta a la altura del culete.

La estrella de Scream Queens dejó poco a la imaginación y se suma así a la larga lista de famosas que presumen de tipazo sin prejuicios, como Kim Kardashian, Amber Rose, Nicki Minaj, Candice Swanepoel, Rita Ora e Irina Shayk, entre otras muchas.

Tras la ruptura de su última pareja, Matthew Paetz, Lea ha dedicado muchas horas a trabajar duro su físico en el gimnasio, tal y como reveló en noviembre pasado a la revista Shape: “Tengo el culo más firme gracias a los intensos entrenamientos”, aunque sea esa la parte que cubra con el emoji. “A medida que me hago mayo, mi cuerpo va cambiando. En este momento tengo tanta energía, mi piel se ve bien, y mi culo está más firme que nunca. El hecho de que estar activa, comer bien y cuidar de mí misma es todo lo que importa, no un número”, añadió la intérprete de 30 años.