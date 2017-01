Lista de las 50 películas imprescindibles del 2017

Hay vida más allá de La La Land. Y es que además del multipremiado, y ciertamente imprescindible, musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, que se estrena este viernes en los cines españoles, el año viene cargado de grandes citas cinematográficas.

Algunas ya están en cartelera como Siencio de Scorsese o Solo el fin del mundo de Dolan, otras llegaran este mismo mes como la mencionada La ciudad de las estrellas – La La Land, Toni Erdman o Figuras Ocultas y para otras hay que esperar tan solo unas pocas semanas como el caso de Fences, Manchester frente al mar, Moonlight o Batman Lego.

Todas ellas llegarán en febrero. Para marzo quedan la esperada Logan, la adaptación del manga Ghost in the Shell o títulos españoles como El Bar o El guardian invisible y en abril llegarán a la cartelera la octava entrega de Fast and Furious y la secuela de los Guardianes de la Galaxia de Marvel.

En mayo el mar será el protagonista con la película de los Vigilantes de la Playa y el regreso de la saga Piratas del Caribe y en junio la época de blockbusters se abrirá con la primera película de Wonder Woman, la secuela de Kingsman y el remake de La Momia protagonizado por Tom Cruise.

Julio será el mes del regreso a los cines de Spiderman, Transformers y El planeta de los simios y también del estreno de Dunkerque, la primera película bélica de Christopher Nolan. En agosto llegarán las cintas de animación Tadeo Jones 2 y Cars 3 además de la adaptación de La Torre Oscura y la nueva entrega de Alien.

En septiembre el remake de It dará paso a un octubre con Thor: Ragnarok y la secuela de Blade Runner como platos fuertes. La recta final del año tiene como grandes títulos La Liga de la Justicia, que verá la luz en noviembre y para diciembre quedan Coco de Pixar, el remake de Jumanji y, cómo no, la cita anual con Star Wars que lanzará su Episodio VIII.

lA LISTA COMPLETA

ENERO

TRAIN TO BUSAN

SOLO EL FIN DEL MUNDO

SILENCIO

LA LA LAND

LOVING

TONI ERDMANN

FIGURAS OCULTAS

VIVIR DE NOCHE

FEBRERO

MANCHESTER FRENTE AL MAR

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS

LEGO BATMAN, LA PELÍCULA

MOONLIGHT

RINGS

JACKIE

LA GRAN MURALLA

LAND OF MINE

FENCES

MARZO

T2: TRAINSPOTTING

LOGAN

EL GUARDIÁN INVISIBLE

KONG: LA ISLA CALAVERA

LA BELLA Y LA BESTIA

REY ARTURO: LA LEYENDA DE EXCALIBUR

LA CURA DEL BIENESTAR

EL BAR

GHOST IN THE SHELL

ABRIL

FAST & FURIOUS 8

POWER RANGERS

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2

MAYO

JOHN WICK: PACTO DE SANGRE

LOS VIGILANTES DE LA PLAYA

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR

JUNIO

LA MOMIA

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO

WONDER WOMAN

JULIO

SPIDER-MAN: HOMECOMING

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

DUNKERQUE

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO

AGOSTO

LA TORRE OSCURA

CARS 3

ALIEN COVENANT

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS

SEPTIEMBRE

IT

OCTUBRE

BLADE RUNNER 2049

THOR: RAGNAROK

NOVIEMBRE

LA LIGA DE LA JUSTICIA

DICIEMBRE

COCO

STAR WARS: EPISODIO VIII

JUMANJI