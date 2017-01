Lo más compartido en la web

Ya se acabó 2016. Uno de los peores años que se recuerdan a nivel mundial, si bien esta es una apreciación que no deja de resultar recurrente. No solo han fallecido influyentes y apreciadas personalidades en todos los ámbitos, como David Bowie, Prince, George Michael, Muhammad Ali, Fidel Castro o Carrie Fisher. También ha sido un año convulso en lo político y lo social: las victorias del brexit, Donald Trump o el no en el referéndum por la paz en Colombia; la tragedia de los refugiados con más de 5.000 fallecidos en aguas del Mediterráneo; la guerra en Siria; atentados terroristas como el de Orlando, Niza, París, Berlín y Estambul. Ninguna de esas noticias se encuentra en el ranking de lo más leído y compartido en diariodeavisos.com.

Con más de 173.900 seguidores, Facebook representa el punto principal de entrada a las noticias publicadas en nuestra edición digital. Y como viene siendo habitual en los últimos cinco años, las informaciones que más interesan a nuestros lectores siguen siendo aquellas que les tocan por cercanía, por curiosidad y por lo emocional. También destaca el orgullo por que algún canario triunfe fuera de nuestras fronteras. Esto explica que la entrevista titulada “El fenómeno viral de Adexe y Nau” sea la noticia más leída de nuestra web. Los seguidores de estos jóvenes de Gran Canaria, de 10 y 13 años, se reparten por todo el mundo, sobre todo al otro lado del Atlántico. La razón: sus videoclips de música latina suman más de 40 millones de visualizaciones en YouTube. En Canarias no se recuerda un fenómeno fan tan mayúsculo.

Y hablando de niños, la segunda noticia en el ranking también tiene que ver con ellos aunque, seguramente, fueron sus padres los que la auparon a dicho puesto. “Los podólogos piden a los colegios prohibir las zapatillas con ruedines ante los problemas que puede ocasionar” se convirtió en una de las más leídas en el mes de marzo y su repercusión continuó durante meses.

Como ya señalábamos en el primer párrafo, 2016 será recordado por las malas noticias. Precisamente, una de las más impactantes y tristes que ocurrieron en nuestra Isla fue la muerte de siete personas tras derrumbarse parte de un edificio en el centro de Los Cristianos el 14 de abril.

En cuarto lugar se sitúa otro derrumbe: el de la carretera de acceso a Punta de Teno que, milagrosamente, no causó ni un herido aunque sí dejó a más de un centenar de personas aisladas. La suerte se alió con los visitantes del emblemático rincón tinerfeño que, después de cinco meses de trabajos para arreglar la vía, podremos volver a visitar.

Otra noticia con gran impacto en nuestras redes sociales fue el reciente aterrizaje de emergencia de una avioneta en plena playa de Las Teresitas. Aunque quedó destrozada, la familia que volaba en ella rumbo a Marruecos solo sufrió heridas de diversa consideración.

La gastronomía canaria también tiene cabida en nuestra lista. “Los 10 mejores guachinches de Tenerife” y la elección de las papas arrugadas como la primera maravilla gastronómica de España abrió el apetito a nuestros usuarios.

Y si nos sentimos orgullosos de nuestra comida, más lo estamos de nuestros paisajes. Tanto es así que “El vídeo de un turista en Tenerife grabado con un dron y una GoPro” alcanza medio millón de reproducciones” se situó oficialmente como la sexta noticia más leída del año.

Continuamos con nuestro peregrinaje con un tema que hace alusión a nuestra naturaleza volcánica, y es que en octubre publicábamos que en Adeje y Vilaflor se registraron hasta 92 microsismos en apenas cuatro horas. Solo uno superó los 1,5 grados en la escala Richter.

El octavo puesto lo sigue ocupando el sur de Tenerife. La prevista apertura para este mes de enero del primer restaurante nudista de España en Granadilla corrió como la pólvora por las redes sociales, generando aireados debates en los comentarios. No descartamos que las cenas acaben con eróticos resultados, como diría Homer Simpson.

Ponemos rumbo al norte de la Isla para hablar de la siguiente noticia. Otro vídeo que hasta el viernes tenía más de 87.000 reproducciones y que se sitúa en noveno lugar en nuestra particular lista, “Un grupo de surfistas cabalga las olas más grandes vistas en Canarias”, del filmmaker canario Rayco Cano, hizo las delicias de los aficionados a este deporte.

La sección de Sucesos siempre suele ser una de las más leídas, y más si se trata del caso Yéremi Vargas. En marzo, la Guardia Civil hacía un llamamiento a la ciudadanía con una nueva pista, lo que obtuvo bastante respuesta de nuestros lectores. Igualmente ocurrió con el caso de un niño que desapareció en la Plaza Weyler el 6 de noviembre, compartiéndose en Facebook más de 10.000 veces.

La salud importa mucho a los canarios, por lo que no es de extrañar que la entrevista al nefrólogo Benito Maceira, titulada “La fórmula infalible para una vida sana es 5, 5, 0 y 5.000” fuera todo un éxito. ¿Que cuál era la fórmula? “Cinco comidas ligeras al día. Cinco piezas de fruta diarias. Cero tabaco. Y cinco mil pasos (45 minutos) cinco días a la semana”. Ya tienen un buen propósito para este 2017. Otro deseo podría ser sacarse una foto con el gran Harold, el perro más grande de Arona, que suscitó mucho interés en nuestras redes. Incluso algunos lectores nos enviaron fotos que se habían sacado con él.

Y, para terminar, la información política más leída en 2016 en diariodeavisos.com fue una entrevista a Juan Carlos Monedero en la cual hacía esta afirmación: “Felipe González no nos traga, porque Pablo y yo le hacemos ver su estercolero”. Sin duda, para no dejar a nadie indiferente. ¡Feliz 2017!