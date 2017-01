Los filiales de la UD Las Palmas apabullan a los del CD Tenerife

Llama mucho la atención la diferencia que existe en la clasificación entre los filiales del CD Tenerife y los de la UD Las Palmas en las dos categorías que compiten: el grupo canario de Tercera División y la División de Honor juvenil.

En el grupo doce de Tercera División el pasado fin de semana arrancó la segunda vuelta, y la diferencia de puntos que saca la UD Las Palmas Atlético al CD Tenerife B es sideral: 19 de ventaja a favor de los amarillos, que lideran con solvencia la categoría.

Mientras, el conjunto de Quico de Diego es octavo y está distanciado en ocho puntos del último puesto que da derecho a disputar el play-off de ascenso a la Segunda División B.

Por otra parte, el grupo sexto de la División de Honor juvenil tampoco difiere mucho de lo que sucede en el grupo doce de Tercera: más dominio de la UD Las Palmas. Cuando se llevan disputadas cuatro jornadas de la segunda vuelta, los de la isla vecina lideran con autoridad la categoría con 55 puntos, 14 más que el juvenil del CD Tenerife, que es segundo.

Históricos

Pero estos fríos números no son fruto de la casualidad, ya que si hacemos caso a las últimas temporadas, el dominio amarillo es insultante sobre el blanquiazul en ambas categorías.

En el grupo doce de la Tercera División, el histórico no deja lugar a dudas. Desde la temporada

82-83, las veces que han coincidido en la categoría, el Tenerife B solo superó en cinco ocasiones al filial amarillo en la clasificación: 96-97, 2001-02, 2003-03, 2005-06 y 2008-09. En el resto de temporadas, desde la 82-83 hasta la 2015-16, Las Palmas siempre quedó por encima del filial del CD Tenerife.

En el curso actual, si no sucede una catástrofe, el grupo de Manuel Márquez acabará, una vez más la competición, por encima del equipo de Quico de Diego.

Juveniles

En la máxima categoría, el dominio amarillo es también muy evidente. Las últimas siete temporadas el título del grupo sexto ha caído del lado amarillo, y en esta temporada tiene todos los visos que acabará como las siete últimas.

En esta categoría, en las últimas 21 temporadas, el juvenil del CD Tenerife se alzó con el título en cinco ocasiones: 95-96, 98-99, 01-02, 02-03 y 08-09. En los otros dieciséis cursos, la competición se decantó para el filial de la UD Las Palmas.

Otra historia es que en estos equipos nodrizas lo de menos sea el resultado, y lo importante son los jugadores que acaban en el primer equipo. No obstante, es un hecho que los buenos resultados llegan porque se forman mejores futbolistas y, por ende, con más posibilidades de llegar a la élite.