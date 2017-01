Los taxistas amenazan con colapsar toda el área metropolitana con nuevas movilizaciones

Si una caravana de taxis circulando a baja velocidad en la avenida Tres de Mayo durante dos horas es capaz de atascar las entradas a la ciudad, qué no hará una caravana similar pero ampliando el circuito hasta las autopistas, hasta los aeropuertos. Esta es la idea que, avanzó ayer el presidente de Élite Taxi, Miguel Ojeda, están rumiando los taxistas como próxima movilización. Y es que, ante una negociación que parece estancada y que, tal como afirmó Ojeda, no va a impedir que hoy vuelvan a manifestarse en Tres de Mayo, las protestas no van a dejar de sucederse hasta que el colectivo considere que se hace caso a sus reclamaciones.

Preguntado Ojeda sobre qué ha de hacer el Ayuntamiento para que dejen de manifestarse, insistió en que se sienten a negociar “sin imposiciones”. Y es que lo que ofrece el Ayuntamiento lo hace en un único paquete, algo que los taxistas entienden que no es justo: “Si hay una cosa que no me gusta me la tengo que tragar igual”. Apunta el presidente de Élite Taxi que los tres puntos a los que no están dispuestos a renunciar bajo ninguna circunstancia son: la retirada urgente de las licencias sobrantes en un solo año, la apertura inmediata del transfer y la puesta en marcha de la tarifa única. “Por lo demás podemos seguir esperando”.

Mientras, el Ayuntamiento advierte al colectivo de que no negociará mientras estén activas las movilizaciones. Incluso ha amenazado con retirar de la mesa los puntos en los que sí había acuerdo, como los dos millones de euros que destinará a la retirada de licencias en los próximos dos años. Para el colectivo de taxistas las promesas del Ayuntamiento se alargan en el tiempo, llevan años prometiéndoles lo mismo y nunca acaban de materializarse los compromisos. “Este problema viene de la época de Hermoso y desde entonces ningún Gobierno municipal, siempre del mismo color, ha querido admitir los errores cometidos y siempre nos han dado largas”, se expresaba uno de los taxistas que ayer formaba parte de la caravana.

Confianza

Parece claro que hay un problema de confianza entre un sector, el del taxi, un servicio público que ha visto empeorar sus condiciones año tras año, y la Administración municipal, que se ve enredada en una maraña burocrática que impide que las cosas salgan tan rápidas como el sector espera. Ojeda reconoce que hay problemas, como el transfer o la tarifa, que no son competencia del Ayuntamiento, “pero el alcalde no se ha implicado lo suficiente para exigir a esas otras administraciones que cumplan con los taxistas de Santa Cruz. Simplemente, el alcalde no lo ha hecho”, criticaba el presidente de Élite Taxi.