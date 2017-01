Habrá quien, con buen criterio, proponga a la comisión permanente de Coalición abrir un Starbucks, sacándole así al local un dinerillo sirviendo cafés o snacks, y con wifi gratis para que los clientes puedan trabajar como merecen. Algún secretario insular planteará que haciendo reformas en despachos, patio y baños podrían acondicionar la sede como pequeño hotel. Otros defenderán que dadas las características del inmueble a lo que se presta, sin necesidad de gastar en obras, es a reutilizarla como cantina mejicana. No faltarán ideas, algunas buenas. No es el caso de quienes han promovido el nombramiento de un vicepresidente grancanario, creyendo que así recuperarán pulso, discurso y espacio en la Isla, pero no es tan fácil. CC siguió chapoteando en la nada de nada con la vicepresidenta María del Mar Julios o el consejero Bañolas; qué decir en estos momentos, incorporando a un vicepresidente con un contrato basura de tres o cuatro meses. No serán pocas las propuestas. En Coalición saben que algo deben hacer para dar alguna utilidad a la sede que tienen en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora que Nueva Canarias abandera en solitario el relato grancanario abandonan/entierran definitivamente a los suyos en esa Isla, así que lo inmediato será cerrar la sede para aprovechar el local como restaurante italiano, pub o peluquería canina. Dado que han desarmado la ya insignificante posición de CC en Gran Canaria parece acertado que le busquen otra actividad a la sede. Aislados, es lógico que estén dando vueltas a qué hacer con un local que se ha quedado sin partido. Dadas las circunstancias, y los antecedentes, la idea más potente será la de abrir un bar, de los de toda la vida, con el baño al fondo a la derecha, con un cartel llamativo por fuera en el que pueda leerse bien Los últimos de Filipinas Cafetería.