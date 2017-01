Los vecinos de Candelaria votarán 108 proyectos de presupuestos comunitarios

El Ayuntamiento de Candelaria convoca a los vecinos del municipio a decidir en qué invertir 350.000 euros del presupuesto municipal de 2017, que finalmente no se llevará al Pleno antes de marzo, cuando termine todo el proceso de votación de los llamados presupuestos comunitarios, al tener que estar nominado cada uno de ellos en las cuentas municipales de 2017.

La tercera edición de los presupuestos comunitarios fue presentada ayer en rueda de prensa por parte de la alcaldesa Mari Brito, y los ediles de Hacienda y Participación Ciudadana, Airam Pérez Chinea y Francisco Pinto, respectivamente, quienes reconocieron el retraso en el proceso, “todo por darle más transparencia y más objetividad a las votaciones”, según dijeron, mientras que la alcaldesa se comprometió a trabajar desde marzo con los siguientes presupuestos para que “estén decididos antes de 2018”.

Y es que este año los presupuestos comunitarios, que se incrementan en 50.000 euros (pasan de 200 a 350.000), comenzaron la fase de recogida de propuestas del 1 al 30 de noviembre y, tras realizar en diciembre un amplio estudio de viabilidad sobre las 415 propuestas presentadas, la votación de las 108 que finalmente se aceptaron se extenderá hasta el 23 de febrero.

Los vecinos de cada uno de los barrios o pueblos en los que están divididas las mesas comunitarias podrán votar dos de los proyectos a través de la plataforma online www.candelariaponteguapa.com, o rellenando los formularios y depositándolos en los buzones de los centros culturales, bibliotecas, Zona Joven, SAC, Ayuntamiento Viejo y la Concejalía de Participación Ciudadana, aunque también se puede hacer vía telefónica.

El concejal de Participación Ciudadana, Francisco Pinto, apuntó que una vez recogidas las propuestas se realizó el estudio de viabilidad de las mismas atendiendo a los requisitos establecidos previamente, que eran tratarse de obra nueva, obra de mejora o equipamiento de algún espacio; que fuera competencia municipal; cumplir con la legalidad y no sobrepasar el presupuesto para cada zona. Finalmente, los proyectos viables fueron 108, quedando descartados más de 300 por no cumplir con las bases establecidas, aunque Mari Brito agradeció “el amplio proceso de participación”. “Las propuestas ahora descartadas nos sirven para conocer las necesidades del municipio-añadió- y pueden entrar a formar parte de objetivos futuros en el propio presupuesto municipal o de otras administraciones”.

En este proceso, además de la Concejalía de Participación Ciudadana, han intervenido las concejalías de Urbanismo, Obras y Servicios, Deportes y Cultura, que eran las áreas a donde se dirigían principalmente las propuestas presentadas por los vecinos. A continuación, cuando concluya el proceso de votación, las propuestas serán llevadas a las diferentes mesas comunitarias, donde se decidirá finalmente los proyectos que se ejecutarán, estando previsto que este proceso concluya el 21 de marzo.

Por último, el concejal de Hacienda, Airam Pérez Chinea, indicó que los proyectos serán incluidos en el presupuesto municipal para que se ejecuten este año. Un aspecto este que “supondrá un cierto retraso en el presupuesto municipal”. “Pero nuestro objetivo ha sido garantizar una participación más numerosa por parte de la ciudadanía”, apostilló.

Los presupuestos comunitarios destinan los 350.000 euros a distintas zonas, barrios o pueblos de Candelaria y el dinero se reparte teniendo en cuenta la población. A cada una de las nueve zonas le corresponden 10.000 euros y por cada habitante se destinan 10,20 euros. Así, Punta Larga (8.402 habitantes) lidera el reparto con 87.298,40 euros y lo cierra Playa La Viuda (306), con 12.815,20 euros.